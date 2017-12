Horoscopul chinezesc pentru 2018. Cum te influențează Anul Câinelui de Pământ

Horoscopul chinezesc pentru 2018. Anul nou chinezesc începe pe 16 februarie 2018, iar din punct de vedere astrologic va fi anul Câinelui de Pământ. Și cum mulți pasionați ai acestui horoscop abia așteaptă să vadă ce le rezervă astrele asiatice, nu le mai punem răbdarea la încercare…

HOROSCOP CHINEZESC 2018 ȘOBOLAN. Cei care apartin acestei zodii sunt nascuti in anii 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 si 2008.

Tot anul va fi sub semnul nemulțumirilor. Va fi o perioadă complicată din multe puncte de vedere. Relațional, vor apărea iubiri noi, însă financiar va trebui să tragi mai tare.



HOROSCOP CHINEZESC 2018 BIVOL. Persoanele care apartin acestei zodii sunt nascute in anii 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 si 2009.





În 2018 vei face un bilanț a tot ce s-a întâmplat în viața ta în ultimii ani. După ce vei trage anumite concluzii vei constata că nimic nu este imposibil și că noile începuturi sunt întodeauna binevenite. Este un an al relansării.

HOROSCOP CHINEZESC 2018 TIGRU. Nativii care apartin acestei zodii sunt nascuti in anii 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 si 2010.

Este anul tău, dacă te-ai născut sub zodia Tigrului. Toate lucrurile vor evolua frumos. Problemele de sănătate se vor rezolva în primele 6 luni ale anului. Vei fi cuprins de o energie rară, de o creativitate de invidiat.



HOROSCOP CHINEZESC 2018 IEPURE. Persoanele care apartin acestei zodii s-au nascut in anii 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 si 2011.

Vei fi nevoit să îți schimbi complet stilul de viață, să fii mai atent la ce prietenii îți faci și în ce fel de proiecte te implici. Va fi un an în care vei obține totul sau nimic. Totul depinde numai de tine.

HOROSCOP CHINEZESC 2018 DRAGON. Nativii care apartin acestei zodii sunt nascuti in anii 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Anul 2018 îți va aduce mai multă siguranță de sine, mai mulți bani și mai multe oportunități de schimbare în bine. Vei sta excelent la capitolul dragoste.



HOROSCOP CHINEZESC 2018 ȘARPE. Cei care apartin acestei zodii sunt nascuti in anii 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Pregătește-ți bagajele pentru 2018! Vei călători mai mult ca niciodată până acum în viața ta. Va fi un an îmbelșugat din toate punctele de vedere.

HOROSCOP CHINEZESC 2018 CAL. Cei care apartin acestei zodii sunt nascuti in anii 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.



Anul poate fi bun dacă știi când să acționezi. Vei trece prin multe obstacole, însă din fiecare experiență negativă vei avea ceva de învățat.

HOROSCOP CHINEZESC 2018 OAIE. Cei care apartin acestei zodii sunt nascuti in anii 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.



Nici tu nu vei fi ferit de obstacole, mai ales în primele luni ale anului chinezesc (adică de la 16 februarie încolo). Vei avea parte de momente extraordinare.

HOROSCOP CHINEZESC 2018 MAIMUȚĂ. Nativii care apartin acestei zodii sunt nascuti in anii 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 si 2016.



2018 va fi și mai obositor față de 2017. Se pot întâmpla multe, pot avea loc răsturnări de situație din multe puncte de vedere. Va fi un an glorios doar dacă vei ști să lași de la tine.

HOROSCOP CHINEZESC 2018 COCOȘ. Cei care apartin acestei zodii sunt nascuti in anii 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.



Accentul va fi pus pe sectoarele în care trebuie să comunici în permanență cu ceilalți (școală, muncă, familie etc). Va fi un an plin de descoperiri incredibile.

HOROSCOP CHINEZESC 2018 CÂINE. Cei care apartin acestei zodii sunt nascuti in anii 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.



Norocul îți va surâde încă din luna februarie. Se vor schimba multe lucruri în viața ta, mai ales cele care au legătură cu profesia.

HOROSCOP CHINEZESC 2018 MISTREȚ. Cei care apartin acestei zodii sunt nascuti in 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 si 2007.



Totul se va limpezi după un 2017 haotic. În continuare va trebui să ai foarte mare grijă la deciziile pe care le vei lua mai ales în vara anului 2018.

