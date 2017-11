Horoscopul financiar. Pur și simplu trag banii la acești nativi, fără să facă cine știe ce efort

Specialiștii în astrologie au realizat horoscopul banilor, prezentând caracteristicile esențiale pentru fiecare nativ al zodiacului. Vezi, mai jos, cât de norocos ești atunci când vine vorba de planul financiar!



Berbecii și leii sunt printre nativii care se bucură de resurse, reușind să câștige destul de ușor bani. Cei de la astrocafe.ro au realizat caracteristicile principalele pentru fiecare zodie în parte din punct de vedere al aspectului financiar.

BERBECUL

Berbecul găsește destul de ușor căile potrivite pentru a aduce suficienți bani în viață lui, mai ales atunci când are ceva de demonstrat sau vrea o anumite suma pentru o achiziție sau o investiție importanta.

Are o capacitate uimitoare de a face bani rapid. Chiar dacă pierde totul, reușește să se ridice în mod miraculos de fiecare data.





Impulsivitatea și precipitarea care îi caracterizează i-ar putea îndemna deseori să ia decizii greșite sau să facă investiții neinspirate.

Investeste cu ușurință în hobby-uri, echipament sportiv, expeditii.

Nu-i place să pună bani deoparte și e posibil să nu aibă disponibili nici pentru imprumuturi.

TAUR

Iubește banii, pe care îi vede că pe un mijloc de a-și satisface plăcerile și dorința de a trăi în confort și lux.

Inspirat, știe când să acționeze și când să stea.

Foarte tenace și răbdător, așteaptă cât e nevoie, dar nu renunta

Are simt practic și de obicei știe să se valorizeze și să-și evalueze munca.

Are nevoie de o rezervă de bani, e unul dintre cele mai răbdătoare, econome și prudente semne.

Nu e foarte generos și dorește să aibă garanții, mai ales când da bani cu imprumut.

De cheltuit, cheltuiește cu măsură, mai puțin când apar tentații culinare sau alte placeri.

Poate investi în artă și obiecte de lux

GEMENI

Extrem de dinamic, adaptabil, flexibil și mai ales comunicativ. Toate aceste calităti îi vor ajută mereu, pe de o parte să găsească foarte ușor surse de câștig iar pe de altă parte să-și negocieze cu mare ușurință salariul dorit.

Insa problema nu este că nu are sau nu câștigă suficient, ci că are un impuls foarte greu de stăpânit, de a cheltui tot ce are. Norocul lui este că reușește să iasă repede din orice încurcătură și găsește imediat o sursă nouă sau necesară de venit.

De regulă, nu se pricepe să economiseasca.

E posibil să-și schimbe des job-ul.

Cheltuieste cu multă ușurință pe călătorii, cărți, cursuri și absolut orice îi stimulează curiozitatea.

RAC

Foarte precaut când e vorba de bani. Nu prea știe ce înseamnă cheltuielile hazardate, nu-i place să rămână fără bani, e speriat de incertitudine. Face economii, ori de câte ori poate. Întotdeauna încearcă să păstreze o rezervă pentru zile mai puțin senine.

Motivația cea mai puternică în ce privește banii, motorul care stă la baza tuturor acțiunilor, este dorința de a asigura confort și siguranță pentru el și familia lui.

De regulă, nativii Rac au fler în afaceri, știu să investească inteligent, cu excepția momentelor când li se face teamă și renunta în ultimul moment la vreo oportunitate.

Cheltuieste pe obiecte cu valoare emoțională sau istorică, pe lucruri necesare celor pe care îi iubește, investește în casa.

LEU

Isi doresc bani mulți, că să poată să-și mențină în top imaginea socială. Țin foarte mult să fie admirați. Iar asta cere cheltuiala.

Are însă noroc la bani, niciodată pare că nu rămâne fără resurse. Pur și simplu trag banii la acest nativ, fără să facă cine știe ce efort

Se spune că Leii nu prea au nevoie să muncească pentru bani, cel puțin în concepția lor nu există o legătură între muncă și bani. Ei muncesc doar dacă le place ce fac, dacă sunt inspirați, ori dacă vor să strălucească într-o profesie.

Nu se prea pricep să facă economii.

Sunt generoși.

Cheltuiesc bani cu ușurință, mai ales pe haine de firma, produse și proceduri de înfrumusețare, obiecte de lux, vacanțe de 5*.

FECIOARA

Acest nativ este harnic (uneori obsedat de muncă), organizat, disciplinat și meticulos. La fel e și în relația cu banii. Își calculează bugetul până la ultimul bănuț, își notează pe hârtie toate cheltuielile, astfel încât să știe în fiecare moment cum sta.

Nu e genul care să dea tunuri, adică să facă bani mulți peste noapte, ci e mai degrabă genul care își calculează fiecare pas și merge din aproape în aproape, câștigând bani din muncă și efortul sau masurabil.

Ii place să se pună la adăpost, să aibă economii, eventual își face o strategie pe termen lung și un fond pentru pensie.

Nu da bani cu ușurință și nici nu cheltuiește dacă nu vede utilitatea și funcționalitatea unui lucru.

Investeste în sănătate, nutriție și orice crede că îi aduce un beneficiu moral și/sau fizic

BALANȚA

Dintre toate semnele de aer, Balanță este net cea mai cerebrală și calculată. Ea știe exact ce buget să aloce pentru ceea ce-și dorește să realizeze, dar și cum să împartă acel buget astfel încât să nu omită nimic.

Nu poate trăi cu bani puțini, pentru că adoră luxul, bijuteriile, vacanțele de 5* și în general lucrurile scumpe.

Nu e genul care să muncească pe brânci, de unul singur, ci lucrează foarte bine și cu rezultate extraordinare atunci când are parteneri sau asociati.

Va cheltui pe haine moderne, o mașină frumoasă, restaurante bune, obiecte de artă, tot felul de proceduri de înfrumusețare și în general pe lucruri care îl ajută pe acest nativ să-și construiască o imagine impecabilă în lume.

Economiile nu sunt punctul sau forte.

SCORPION

Banii sunt echivalentul puterii, sunt instrumentul cu care poți să aibă controlul și să manipuleze.

Ambitiile lor sunt de regulă neobișnuite, chiar șocante. Noroc că nu le dezvăluie nimanui.

Secretos, misterios, cu privire la banii pe care-i deține sau la metodele pe care are de gând să le aplice pentru a face bani.

Pot fi situații în viață acestui nativ, când va fi nevoit să o ia de la zero, când tot ce a construit se prăbușește. Dar mereu se ridica.

In general își atinge toate scopurile, cu ajutorul intuiției și a strategiei foarte exacte.

Nu-i place să dea bani celorlalți și cheltuie mereu cu măsură, gândind în termeni pragmatici orice cheltuiala că pe o investiție. Dacă îi aduce profit sau alte beneficii, merită să scoată bani din buzunar. Dacă nu, nu.

Scorpionii au parte de bani prin intermediul altora: parteneri, descendenți (moșteniri), cadouri, sponsorizari.

SAGETĂTOR

Unul dintre cele mai generoase și “mâna largă” semne

Banii sunt un mijloc de libertate, explorare și aventură, așa că nu țin niciodată cu dintîi de ei, mai ales că au mereu încredere că vin banii la ei când au nevoie.

Nu prea își fac rezerve.

Cheltuiesc pe călătorii lungi, dincolo de granițe mai ales. Scot bani din buzunar cu ușurință și când e vorba de plăceri, hobby-uri, experiențe gastronomice noi, deosebite.

Nu știu de unde vin banii, nici unde se duc, atâta vreme cât îi folsoesc că să le contribuie lor și celor din jur.

Considera că banii sunt făcuți că să poată avea libertatea de a călători, a se aducă și emancipa, a cumpără cărți sau ajută/darui.

CAPRICORN

Foarte abil în a miroși oportunitățile care-i pot umple buzunarele.

Nu vorbește foarte des despre bani, nici dacă îi are, nici dacă nu-i are.

Prefera să lase impresia că nu dispune de resurse prea mari, pentru că nu-I place să dea bani cu imprumut.

Aspira (în secret, ce-i drept) la averi impresionante, dar are răbdare până ajunge acolo, își calculează fiecare pas cu mare grija.

Mereu se gândește la ziua de mâine și chiar la o perioada de ani de zile în avans, pentru că vrea mereu să fie pregătit pentru orice. Își face rezerve de bani, pentru că astfel simte că are controlul și se simte mai sigur pe el.

Cheltuieste cu cap, e precaut și preferă lucruri de calitate: “puțin și bun, decât mult și prost”

VĂRSĂTOR

Are un comportament destul de ciudat vis-a-vis de bani. Este idealist și privești banii că pe o modalitate de a-ți câștigă independența și nimic mai mult. Sau că pe un mijloc de a -ți ajută prietenii, ori de a aduce o contribuție în lume.

Poate foarte bine să cheltuiască toți banii din buzunar doar pentru că îl inspiră ceva la un moment dat, sau poate să dea toate economiile unui prieten care are nevoie de sprijin.

Unii Vărsători se implică în proiecte caritabile, înființează fundații, cluburi sau asociații prin care să sprijine anumite categorii sociale.

Gaseste rapid metode inedite de a face bani.

Cheltuieste pe gadget-uri, tehnologie modernă, cărți, cursuri și tot ce îi facilitează accesul la cunoștințe noi.

PEȘTI

Acest domeniu de viață este o nebuloasă. Fiind o fire visătoare, artistică, boemă, poate trăi foarte bine și cu bani și fără bani.

Cu toate că nu e prea inspirat în administrarea banilor și de regulă ia decizii paradoxale, are totuși o capacitate inexplicabia de a atrage banii. Se pare cǎ este meritul intuiției fabuloase de care dispune.

Pentru un nativ Pești, banii sunt un mijloc de a crea, un mijloc care le permite să viseze liniștiți sau prin care pot ajută/salva lumea.

Este foarte empatic, mai ales cu suferință altora, ceea ce îl poate determina să se lase fără ultimul leu, pentru o cauza nobila.

Unul dintre cele mai generoase/altruiste semne.