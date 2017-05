HRW îi cere lui Poroșenko să nu blocheze site-urile rusești

Organizația internațională pentru drepturile omului Human Rights Watch (HEW) i-a cerut președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko, să nu blocheze site-urile rusești, inclusiv rețele sociale.



Autorii declarației reamintesc că Ucraina este parte a Convenției europene a drepturilor omului și Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice. Ei au făcut apel la Kiev sa garanteze protecția libertății de exprimare în țară.

Marți, Poroșenko a prelungit sancțiunile economice împotriva Rusiei, extinzând lista companiilor aflate sub restricții cu cele din sectorul IT, inclusiv rețelele sociale „VKontakte“ și „OK”, serviciile Yandex, Mail.Ru etc.





