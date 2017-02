Iarna dezbinării noastre

Protestele de la București și din toată România au impresionat prin amploarea și subiectul lor întreaga lume. Să vezi 300 mii de oameni strânși la un loc nu pentru bani, ci pentru principii este, într-adevăr, demn de admirat. Mulți s-au temut că aceste proteste, ca și multe altele, vor naște instabilitate și vor crea dezbinare și neliniște în societate. Tema chiar a fost speculată politic. Directorul general al BRD Societe Generale, francezul Francois Bloch, a spus despre proteste: „Ceea ce vedem astăzi este un exerciţiu democratic, nu are nimic de-a face cu instabilitatea politică”.

În schimb, pe lângă civismul demonstrat de români, două tabere se luptă pentru putere la București. Este normal, natural chiar, în orice stat democratic, iar argumentele folosite de tabere, de la atacul multinaționalelor până la distrugerea statului de drept, sunt folosite propagandistic, pentru a impresiona. Nicio persoană nu este iertată și nicio instituție nu e lăsată în afara marii bătălii. Un apel semnat de 84 de academicieni este răstălmăcit de presa de opoziție care titrează, înveninată și lipsită de echidistanța pe care o clamează:

Academia Română preia propaganda PSD: În pline proteste anticorupție, face apel la cetățeni să lupte pentru integritatea teritorială a României





Apelul mai este desființat, fiind catalogat drept naționalist.

Stând drept și analizând, vedem că numele unora dintre academicienii care au lansat apelul, precum Ioan-Aurel Pop, sunt departe de orice afiliere politică. Ei, la război ca la război, există victime colaterale, par a spune unii.

Pe celălalt mal al Prutului, tot pentru putere se luptă și politicienii proromâni. Anatol Șalaru a anunțat numele partidului pe care îl va înființa: Partidul Unității Naționale. Deci avem și PUN în galeria cu PL, PNL, Dreapta, PLR ,BUN, SȚ2 etc., etc., etc.

Ce nu am văzut sunt două lucruri:

- dorința de unificare a forțelor

- UNIREA pe primul plan, dincolo de românism și imposibila integrare europeană.

Dacă aceste lucruri se vor regăsi în prioritățile PUN, atunci vom mai tăia din entitățile unioniste din Republica Moldova, că au crescut cam lungi. Dacă nu, ne așteaptă după iarna asta o altă iarnă, mult mai lungă.

Să ne cinstim eroii, să fim la înălţimea lor, lăsând generaţiilor următoare, tuturor locuitorilor României, o ţară unită, suverană, cu dragoste pentru trecut şi pentru cultura sa, cu respect de sine, stăpână pe pământul său, educată şi prosperă, o ţară a Europei Unite, dar cu identitate proprie, românească. Aşa să ne judece viitorul!

Așa își încheie cei 84 de academicieni apelul la identitate, suveranitate și unitate națională. Poate va veni vremea ca să punem Patria mai înainte de toate. Până atunci, nu ne rămâne decât să privim inapți la giumbușlucurile bufonului Dodon.