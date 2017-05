Igor Dodon declară că Transnistria nu va obține NICIODATĂ independența

Transnistria nu va obține niciodată independența și nici nu va intra în componența Federației Ruse, a declarat președintele Igor Dodon în cadrul unei emisiuni televizate. El a mai spus că una din principalele sale sarcini în calitate de șef al statului ar fi reintegrarea regiunii transnistrene în componența Republicii Moldova, relatează INFOTAG.

„Întotdeauna am spus și repet acum: Republica Moldova nu are viitor fără Transnistria și nici Transnistria nu are un viitor. Când cineva din stânga Nistrului îmi spune că "noi niciodată nu am fost împreună cu Moldova, eu le spun: "Ați fost cândva cu Ucraina, înseamnă că vreți în Ucraina?". Transnistrenii trebuie să aleagă. Ei însă nu vor avea independentă niciodată”, a spus el.

Potrivit lui Igor Dodon, reintegrarea Republicii Moldova este posibilă în cadrul unui stat federativ sau în altă formulă, care trebuie discutată la masa de negocieri.

Totodată, el consideră că acest obiectiv „nu convine anumitor forțe”.

„Îl respect mult pe Vadim Krasnoselski (liderul administrației separatiste de la Tiraspol – n.red.). Este o persoană cu multă experiență, însă este ostaticul unui sistem creat acum mulți ani. Transnistria are datorii la gaz de 7 miliarde de dolari, pe care niciodată nu le-a achitat. Pe parcursul a 25 de ani, în economia Transnistriei au fost investiți circa 15 miliarde de dolari . Unde sunt acești bani? Dacă au așa tarife mici la gaz, de ce produsele lor nu sunt competitive? Sunt unele forțe cărora nu le convine apropierea între Moldova și Transnistria și nu îi interesează locuitorii”, a spus el, menționând că „investițiile făcute în Transnistria, unde locuiesc 300-400 de mii de cetățeni, din regiune poți face un al doilea Dubai”

Amintim că ieri, liderul separatist din Transnistria, Vadim Krasnoselski, declara că Tiraspolul nu este dispus să accepte reintegrarea regiunii în componența Republicii Moldova nici măcar în baza unui plan de federalizare, despre a cărui revitalizare a vorbit președintele Igor Dodon. Mai mult, el spunea că pentru o reglementare a conflictului transnistrean, în baza unui plan de federalizare al Republicii Moldova, autoritățile de la Chișinău ar trebui să accepte modificarea Constituției, acordarea limbii ruse a unui statut de limbă de stat și legalizarea prezenței militare rusești în Transnistria.





