Igor Dodon în excursie la președinție (FOTO)

Președintele Igor Dodon a fost astăzi să inspecteze clădirea președinției, devastată în aprilie 2009. Starea în care se află clădirea la moment l-a șocat pe șeful statului el considerând clădirea un simbol al statului și monument de importanță națională.

Președintele a anunțat despre vizita făcută la clădirea președenției într-o postare pe Facebook în care a declarat că va găsi surse extrabugetare pentru reparațiile necesare, vedeți mai jos textul postări.

„Așa cum v-am comunicat anterior, astăzi am mers să inspectez clădirea președinției, devastătă în aprilie 2009.

Sînt șocat de starea în care a ajuns acest edificiu. Ultima dată am fost acolo în dimineața zilei de 7 aprilie 2009. După care au urmat evenimentele pe care le cunoaștem cu toții. Am impresia că de atunci timpul s-a oprit în loc, iar guvernanților nu le-a prea păsat de clădirea care de fapt este un simbol al statului și este considerată monument de importanță națională.

Totodată, trebuie să menționez că unele încăperi au rămas intacte, în timp ce altele au fost distruse în totalitate. Am dispus să fie făcută evaluarea deplină, pînă la finele lunii februarie, a necesităților din punct de vedere financiar pentru a repara integral această clădire.





Reiterez, voi găsi surse extrabugetare pentru reparațiile necesare. Banii din buget trebuie să fie alocați pentru majorarea pensiilor, salariilor, îndemnizațiilor; în sectorul educațional, cel al sănătății ș.a.

Sper ca pînă la Ziua Independenței din acest an lucrările să fie finalizate.”



Anterior Igor Dodon a declarat că sediul Președinției va fi reparat din banii veniți de peste hotare și nu din bugetul de stat. În acest an din bugetul de stat nu au fost alocate surse pentru încheierea reparaţiei acestei instituţii.





Timpul.md