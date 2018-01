Igor Dodon: Prietenia cu Rusia nu este un obstacol pentru relaţiile Republicii Moldova cu Occidentul

Prietenia cu Rusia nu reprezintă un obstacol pentru relaţiile Republicii Moldova cu ţările din Occident şi nu afectează cooperarea cu SUA şi Uniunea Europeană, a declarat preşedintele moldovean Igor Dodon într-un interviu pentru postul de televiziune rus RTVI, relatează site-ul agenţiei Tass.

"A fi prieten cu Rusia nu înseamnă în niciun caz a fi în război cu Europa. Cea mai mare greşeală a actualei majorităţi parlamentare, care încearcă să se prezinte ca proeuropeană, este că adoptă o atitudine împotriva Rusiei. Faptul că mi-am asumat angajamentul pentru un parteneriat strategic cu Rusia nu înseamnă că sunt împotriva Uniunii Europene, împotriva cooperării cu Statele Unite şi aşa mai departe", a spus Dodon.

Preşedintele Republicii Moldova a invocat poziţia strategică a ţării sale, dar în acelaşi timp a deplâns situaţia ţărilor mici din lume în raport cu marile puteri.





"Ţările mici sunt condamnate, nu doar trebuie, ci le este sortit să aibă relaţii bune atât cu Occidentul, cât şi cu Orientul. Nu avem practic alte opţiuni. Avem o frontieră la vest, practic cu NATO, întrucât România este stat membru al Uniunii Europene şi al NATO, apoi avem Ucraina la est. Ar fi greşit să spui că Republica Moldova va construi relaţii doar cu una dintre părţi", a mai spus Dodon în interviul pentru RTVI.

La 22 ianuarie, o echipă a postului de televiziune rus RTVI nu a fost autorizată să intre în Republica Moldova, deşi avea programat un interviu cu Igor Dodon. Duminică, preşedintele moldovean a precizat că a acordat un interviu acestei televiziuni, fără a preciza locul de desfăşurare. Totuşi, Dodon se află în aceste zile într-o vacanţă în Rusia, postând fotografii din Siberia.

"După cum am promis, am oferit un interviu jurnaliştilor de la postul de televiziune internaţional RTVI, care va fi difuzat în această săptămână, în cadrul unei emisiuni ample de bilanţ <<Noile bilanţuri la RTVI, pe ambele părţi ale oceanului>>. Am răspuns la toate întrebările adresate", a transmis Igor Dodon, luni, prin intermediul contului de Facebook.

La începutul acestui an, Igor Dodon a declarat că relaţiile ţării sale cu Rusia trebuie să fie resetate la toate nivelurile, adăugând că Republica Moldova nu va putea supravieţui ca stat fără parteneriatul strategic cu Rusia. Totodată, preşedintele moldovean a susţinut că Guvernul susţine campania împotriva Rusiei pentru a se alătura cercurilor din Occident care sunt reticente în privinţa apropierii Chişinăului de Moscova.

Mediafax