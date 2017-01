Iluzia puterii președintelui sau diferența între Trump și Putin

Mulți oameni, inclusiv de pe la noi, își fac îndreptățit griji în legătura cu viitorul nostru.



Exacerbarea discursului pe care am urmarit-o recent în Rusia, frica pe care tot încearcă sa ne-o inspire șeful marii puteri nucleare, dar și tonul belicos afisat de Trump, noul lider al lumii occidentale (in comparatie cu pacifistul Obama), toate acestea ne sugereaza ca, mai devreme sau mai tarziu, cei doi se vor ciocni, iar din scântei va rasari marele razboi.

Si semnele deja apar. Iata, omul care pana mai ieri se declara prietenul Rusiei, Donald Trump, a fost nevoit sa recunoasca ceea ce era evident: Rusia s-a amestecat in alegerile din SUA si l-a ajutat sa castige. Cât de amara nu ar fi constataterea ca victoria sa nu s-a datorat exclusiv prestatiei personale si a staff-ului sau de campanie, Trump va trebui sa schimbe foaia in retorica sa de politica externa. Șansele rusilor pentru o noua Ialta si sanctiuni anulate par a fi tot mai mici. De acum incolo, vom vedea o escaldare si ascutire a discursului dintre cei doi lideri.





Totusi, daca in Rusia nu are nimeni curajul sa-i puna lui Putin o camasa de forta, spre fericirea noastra, Donald Trump nu are mainile chiar dezlegate, ca si ”colegul” sau rus.

”Orânduirea de stat” americana este diferita de cea a Rusiei. Oricare ar fi declaratiile lui Trump pe Twitter, politică externă reală în SUA nu este determinată de o singură persoană.

Același Departament de Stat; odata cu schimbarea președintelui au loc schimbări, cel mai adesea, doar la vârf – secretarul de stat, adjuncții săi, mai mulți ambasadori cheie. Majoritatea angajatilor Departamentului de Stat sunt diplomați de carieră care nu lucreaza pentru președinte sau vreun partid. Departamentele Departamentului de Stat au influenta similara cu cea a secretarului de stat, pentru că ele au datoria sa coordoneze interesele a numeroșii actori – de la ministere și agenții, la industrii și statele componente ale SUA.

O putere semnificativă pe direcția politicii externe o are si Congresul (care stabileste bugete si reglementari). Spre deosebire de decretele președintelui SUA, Congresul adoptă legi, anularea sau modificarea carora necesita o procedură greoaie.

O alta influenta majora in materia politicii externe a SUA este jucata de Fed (instituție independentă responsabilă pentru stabilitatea sistemului monetar al SUA și, prin urmare, a 44% din economia mondială dolarizata). Fed nu depinde de preşedinte, Congres și nici chiar de Curtea Supremă, deciziile sale sunt definitive și irevocabile.

Apoi, urmeaza CIA și alte servicii secrete americane. Da, comunitatea de informații din SUA este suspectata ca promoveaza in strainatate propria agenda politica, uneori o mai da cu ”capul in bara”, insa e adevarat ca indiferent ce face, responsabilitatea pentru toate greșelile se află pe umerii președinților.

O influență semnificativă asupra politicii externe a SUA o au si grupurile de lobby și institutiile internationale (gen Banca Mondiala), care reprezinta diverse industrii americane sau interese comerciale private.

Pentru aceste grupuri cea mai importantă condiție este menținerea caracterului deschis al economiei (SUA si mondiale) si a superputerii SUA, care sa poata face „proiecție de forță” oriunde în lume, în orice mod rezonabil.

Un segment care nu poate fi neglijat este cel al ONG-urilor (important dar nu cardinal, cum cred majoritatea ”anti-sorosistilor” din Romania).

Este un segment imens, puternic și periculos (chiar si pentru statul american, daca se pune rau cu el). Ca sa avem o unitate de masura a fortei segmentului ONG-urilor, trebuie sa amintim ca, în 2016, donatiile caritabile din SUA au depasit 400 miliarde dolari. Multe ONG-uri au un interes clar definit in domeniul politicii externe a SUA, supravegheaza mai ales drepturile omului, lupta împotriva corupției, a traficului de droguri și altele.

Asa ca, sa multumim acestor chingi care țin in frau pornirile belicoase ale oamenilor imperfecti aflati la conducerea SUA. Fara ele si cu state autocrate precum Rusia, Iran sau Coreea de Nord, lumea ar fi fost mult mai periculoasa.

Sursa: paginaderusia.ro