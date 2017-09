Imagini APOCALIPTICE! Uraganul Maria a devastat Puerto Rico. Străzi inundate, maşini în derivă, acoperişuri smulse și morți / VIDEO

Străzi inundate, maşini în derivă, acoperişuri smulse: uraganul Maria care acum ameninţă Republica Dominicană a devastat miercuri Puerto Rico, după ce în ajun a provocat pagube de proporţii în insulele Guadelupa şi Dominica precum şi moartea a 10 persoane, relatează joi AFP, potrivit agerpres.ro.

Potrivit Centrului American pentru Uragane (NHC), Maria a pierdut din intensitate redevenind în cursul zilei de miercuri uragan de categoria 2 pe o scară de la 1 la 5. Însă Republica Dominicană se pregăteşte joi de venirea acestui fenomen care ar urma să-şi recapete forţa la apropierea de această insulă.

În Guadelupa, cel puţin două persoane au murit şi alte două sunt date dispărute în mare după trecerea marţi a uraganului Maria. Starea de "catastrofă naturală" va fi decretată sâmbătă a anunţat premierul francez, Edouard Philippe.

La aproape 15 km distanţă, alte 7 persoane şi-au pierdut viaţa în insula Dominica, răvăşită de trecerea uraganului Maria. "Este greu de stabilit numărul morţilor, deocamdată sunt confirmate şapte victime", a declarat consilierul premierului insular, Roosevelt Skerrit.

Imagini aeriene luate de AFP arată o parte din Dominica acoperită de resturi şi moloz, mai ales de acoperişuri smulse. Un zbor de recunoaştere a permis Centrului pentru situaţii de urgenţă din Caraibe (CDEMA) să estimeze pagubele la între "70-80% din construcţii", potrivit directorului centrului, Ronald Jackson.

Uraganul, a cărui forţa oscila între 4 şi 5 (maximum), şi-a continuat traseul devastator spre nord-vest lovind din plin Puerto Rico miercuri dimineaţă, provocând moartea unei persoane şi întreruperea totală a curentului electric.

"Devastarea este practic totală", a declarat printre lacrimi dintr-un refugiu Carmen Yulin Cruz, edila capitalei San Juan, precizând că "numeroase părţi ale oraşului sunt complet inundate".

Locuitorii din San Juan s-au adăpostit în casa scărilor sau în spatele zidurilor groase în timp ce trombe de apă şi de vânt s-au dezlănţuit afară smulgând copaci care s-au prăbuşi peste maşini.

Pagubele provocate de Maria, care a lovit insula cu rafale de vânt de până la 250 km/h, sunt atât de mari încât guvernatorul Ricardo Rossello a cerut Casei Albe să declare Puerto Rico "zonă de dezastru".

This is what it looks like in San Juan as Maria makes landfall near southeast coastal town of Yabucoa at 6:15 am EST with winds of 155mph pic.twitter.com/yxqmuagK9J