Imagini SPECTACULOASE - Fenomen ciudat pe litoral românesc,: turiștii au rămași muți de uimire

Un fenomen bizar a fost filmat la malul Mării Negre, în cursul zilei de sâmbătă. În doar câteva minute, plaja a fost inundată de o ceață groasă și răcoroasă care i-a lăsat muți de uimire pe turiști.

Potrivit meteorologilor, fenomenul este explicat prin diferența de temperatură de la nivelul apei și cea din atmosferă, informează Antena 3.

În plus, trebuie reamintit că meteorologii au emis, sâmbătă dimineață, pentru această zonă a țării, un cod galben de ceață valabil între orele 08.00 - 10.00. În acest interval de timp, în judeţul Tulcea s-a semnalat ceaţă care a determinat scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.