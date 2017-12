În 2018, avem de refăcut o ŢARĂ

Nu ne rămâne decât să le mulțumim abonaților noștri că sunt alături de noi în aceeași măsură în care și echipa noastră încearcă să abordeze cele mai importante subiecte pentru societate.

Anul 2018 va fi unul decisiv pentru cetățenii R. Moldova, deoarece, în primul rând, vom celebra Centenarul Unirii Basarabiei cu România, iar, în al doilea rând, pentru că în toamna viitoare vom avea alegeri parlamentare, care pot fi decisive pentru viitorul statului nostru. În această ordine de idei, dragi cititori, ne-am bucura să rămânem în continuare împreună, fiindcă numai așa vom putea înţelege mai bine ce se întâmplă în ţara şi în lumea în care existăm.





Începând cu acest număr, TIMPUL revine la formatul de 24 de pagini. Am luat această decizie doar în interesul cititorilor noştri, care suntem convinşi că observă ritmul constant în care se scumpeşte totul în jurul nostru. Cu toate acestea, în ciuda tuturor obstacolelor, de mai mulți ani nu am majorat prețul abonamentului. N-am vrut s-o facem nici acum şi singura soluţie optimă a fost să revenim la 24 de pagini, după cum apare aproape toată presa de limbă română de la noi. Edităm ultimele numere ale anului 2017 în format nou, pentru a le demonstra abonaţilor noştri că TIMPUL va fi cel puţin la fel de interesant şi în 2018.

Fiind deja în pragul sărbătorilor de iarnă, înţelegem cu toţii că ne așteaptă un drum lung și anevoios, pentru că avem de refăcut o ȚARĂ. S-o facem împreuna, dragi cititori, s-o facem în fiecare clipă şi tot timpul, cu toată dragostea și cu multă responsabilitate. Fiți cu ochii pe TIMPUL, în timp ce noi încercăm să ne gândim la toate problemele şi doleanţele dumneavoastră.

P.S. Vești extrem de proaste pentru toți cei care visează ca ziarul TIMPUL să se închidă. În realitate, noi abia ne naştem a doua oară şi le promitem multe surprize tuturor „amicilor” noştri!

Ne auzim peste o săptămână, să aveţi sărbători fericite!