„În acea zi trebuia să ne ridicăm verighetele de la bijutier, dar a fost şi ziua în care soţul meu mă înşela cu naşa mea….” Este vorba despre un celebru fotbalist român

Ryan Giggs (41 de ani) şi-a făcut ţăndări imaginea impecabilă construită în incredibila sa carieră de fotbalist după ce s-a descoperit că a făcut sex cu Natasha, nevasta fratelui său Rhodri. Giggs a făcut prima oară sex cu Natasha în 2003, când aceasta nu-i era încă, oficial, cumnată. Însă cei doi au continuat aventura şi după ce fata s-a măritat cu fratele lui.

Un cunoscut fotbalist român are o poveste de viaţă care bate „filmul” în care erou principal a fost Ryan Giggs. Ciprian Deac, jucător care tocmai s-a despărţit din nou de CFR Cluj, şi-a înşelat prima nevastă cu … naşa.

Mariajul celor doi s-a consumat pe o perioadă de doi ani şi jumătate, începând din 2008, chiar dacă Adriana, prima lui soţie, l-a prins când o înşela cu viitoarea naşă în zoua în care trebuiau să meargă la bijutier să ia verighetele!





„Am crezut în părerile lui de rău!”

„Nu am să uit niciodată ziua de 26 august 2008. În acea zi trebuia să ne ridicăm verighetele de la bijutier, dar a fost şi ziua în care soţul meu mă înşela. Soţul meu m-a înşelat cu naşa mea, chiar înainte de nuntă! Trebuia să avem două perechi de naşi – Lorena şi Eugen Trică şi alţi doi prieteni. Culmea e că el mă înşela de o lună cu viitoarea mea naşa, cea care nu a mai fost, de altfel, după ce am aflat de trădare. De fapt, nu eu i-am descoperit, ci cel care urma să-mi fie şi el naş. A aflat de soţul meu şi soţia lui, a urmat un scandal monstru şi nu au mai venit la nuntă. Aşa că la biserică ne-au condus doar Lorena şi Eugen Trică”, a povestit Adriana Deac, în urmă cu trei ani într-o revistă de profil tabloid.

În ziua nunții, cei doi au avut alți nași.

Până la urmă, în ciuda situaţiei mai mult decât ciudate, Adriana Deac a fost convinsă să poarte rochia de mireasă şi să devină soţia fotbalistului. „Am crezut în părerile lui de rău, în regretele lui. Dar am constatat repede că m-am înşelat. Pentru că după nuntă, în aceşti doi ani şi jumătate de mariaj, au urmat nenumărate alte dovezi că Ciprian mă înşela. La un moment dat, agăţa femei pe net şi le propunea direct să facă sex cu el. Când nu am mai suportat, am cedat şi l-am anunţat că divorţez”, a mai povestit fata.

Sursa: dailynews.ro