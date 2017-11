În Costești va apărea „Strada Unirii”, în contextul Centenarului Unirii

Parteneriatul dintre municipiul Bacau si localitatea Costesti, din apropierea Chisinaului, a dat nastere deja la mai multe proiecte educationale si culturale. Zilele trecute, profesorii de limba romana, istorie si muzica din satul Costesti, raionul Ialoveni, au venit intr-un schimb de experienta in Bacau in cadrul proiectului ”Profesorul secolului XXI”, propus de Primaria Costesti din Republica Moldova si finantat de Municipiul Bacau, transmite 10TV.MD

Vineri, 3 noiembrie, a avut loc o conferinta de presa la sediul Casei Corpului Didactic din Bacau, în sala American Corner. Au explicat in ce consta proiectul Gabriel Leahu, directorul Casei Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacau, Natalia Petrea, primarul localitatii Costesti din Republica Moldova, viceprimarul Constantin Scripat, consilierul local Ilie Birzu, directorul Colegiului National „Vasile Alecsandri“, Calin Boamba, s.a.







Localitatea Costesti are peste 11 mii de persoane, in proportie de aproape 100% vorbitori de limba romana, care se identifica drept romani-moldoveni. Primarul Natalia Petrea, care este si profesor, a explicat cat de importante sunt colaborarile in domeniul cultural si educational pentru comunitatile de romani din cele doua tari.

Viceprimarul Constantin Scripat, cunoscator al realitatilor din Republica Moldova, afirma ca satul Costesti este „inima romanismului“ din tara vecina iar consilierul Ilie Birzu a subliniat faptul ca exista cadru legal pentru dezvoltarea unor proiecte de anvergura, chiar si pe infrastructura. Autoritatile locale din Bacau si Costesti se gandesc la un proiect pentru modernizarea unei strazi, care va fi numita in 2018, la Centenarul Unirii, „Strada Unirii“.