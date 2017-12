În Găgăuzia, doar 4,2% din elevi studiază în limba română

Conform datelor Biroului Național de Statistică cu privire la „Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general, la începutul anului de studii 2017/2018”, în UTA Găgăuzia doar 4,2% din toți elevii studiază la școli în limba română. Totodată, cea mai mare pondere a elevilor care studiază în limba română s-a înregistrat în regiunea Centru – 92,4%, scrie deschide.md



În regiunea Sud, în limba română studiază 79,9% din elevi, în regiunea Nord – 75,0%, iar în capitală – 72,9%.

BNS transmite că limba română este limba de predare oficială în sistemul național de educație, 77,1% dintre elevii înscriși în învățământul primar și secundar general studiind în această limbă.





Numărul elevilor care studiază limba engleză s-a majorat comparativ cu anul de studii 2016/2017 cu 4,3%, înregistrând valoarea de 215,6 mii persoane, în timp ce ponderea elevilor care studiază limba franceză s-a diminuat cu 1,8% mii și constituie 118,8 mii persoane. Cu circa o mie persoane (cu 12,3%) s-a majorat numărul elevilor care studiază limba germană. Cea mai mare parte a elevilor din mediul urban studiază limba engleză – 90,6% (cu 1,2 p. p. mai mult față de anul de studii precedent), pe când, în instituţiile din mediul rural, preponderent este studiată limba franceză –53,5% elevi (cu 2 p. p. mai puțin).

În ultimii cinci ani, numărul de elevi s-a diminuat cu 5%, ceea ce a dus la reducerea numărului de clase cu 1273 unități sau cu 7,3%. Numărul mediu de elevi per clasă a constituit circa 21 persoane, înregistrând în acelaşi timp o valoare de 25 elevi per clasă în mediul urban şi 18 elevi per clasă în mediul rural.