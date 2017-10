Recent, teatrele din țara noastră și-au deschis ușile pentru o nouă stagiune. Redacția TIMPUL, pornind de la ideea că toți politicienii fac toata viața teatru, lansând nenumărate promisiuni deșarte, am încercat să vedem cât de des merg ei la teatru. Spre uimirea noastră, însă, am aflat că unor demnitari de-ai noștri în genere nu le prea place cultura…

„Mark Tkaciuc și Monica Babuc vin foarte des la teatru”

Anatol Chiriac, vice-directorul Teatrului Național Dramatic Rus „Anton Cehov”:





- Conform datelor prezentate de Ministerul Culturii, Teatrul Național Dramatic Rus „Anton Cehov” din Chișinău este cel mai frecventat teatru din R. Moldova. Pentru noi, toţi politicienii, indiferent de culoarea lor politică, sunt spectatori. La spectacolele la care am fost prezent în sală, am observat membri ai PCRM, PSRM și PD. De exemplu, Mark Tkaciuc și Monica Babuc vin foarte des la teatru. Sunt sigur că vin și alți politicieni mai puțin cunoscuți și de aceea nu-i remarcăm în mulțime. În schimb, politicienii de rang înalt sunt văzuți mai rar. Îmi amintesc că odată, într-o ședință a Parlamentului, liderul PL, Mihai Ghimpu, a făcut o asemenea remarcă: „Dacă vreți circ, duceți-vă la teatrul Cehov și priviți spectacolul „Inimă de câine”. Această declaraţie mi-a dat de înţeles că politicienii cunosc repertoriul nostru. Însă, din cauza agendei încărcate, nu reușesc să ajungă la teatru. Un alt motiv din care clasa noastră politică nu merge la teatru poate consta în faptul că montăm spectacole care nu-i interesează. De aceea, Teatrul „A. Cehov” are întotdeauna spectacole care reflectă viața politică din țară şi sunt menite să atragă interesul spectatorilor.



„Uneori ai impresia că ei trăiesc într-o altă realitate”

Boris Focșa, directorul Teatrului „Luceafărul”:

- În ultimul an, doar pe doamna ministru Monica Babuc am văzut-o în sala de spectacole. În rest, deși le trimitem periodic invitații, politicienii se vede că sunt prea ocupați pentru a merge la spectacole. Din păcate pentru ei, au doar de pierdut, pentru că teatru este hrană spirituală, aici se dezbat teme care ar trebui să-i intereseze inclusiv pe mai marii statului. De fapt, teatrul bun este camertonul timpului în care trăim și, pentru a fi în pas cu timpul, un om civilizat ar trebui să frecventeze teatru. În orice caz, doar aici poți gândi împreună cu actorii și cu publicul. Oricum, faptul că politicienii nu merg la teatru nu este neapărat o dovadă de incultură. Pentru mine, cultura înseamnă esența, iar teatru este doar o formă de căutare a esenței. Politicienii nu vin la teatru din trei motive: lipsa de interes, lipsa de timp sau ruptura lor față de tot ce se produce în realitate. Uneori ai impresia că ei trăiesc într-o altă realitate, decât restul societății. Şi asta e trist.



„I-am văzut pe Dodon şi pe Chiril Lucinschi”

Sandu Grecu, directorul Teatrului Național „Satiricus I.L Caragiale”:

- Unicul care a fost la teatru este Dodon. Pe vremea când nu era președinte, l-am întâlnit de multe ori la spectacole în diferite teatre. Anul trecut, l-am văzut şi pe Chiril Lucinschi la un spectacol și cam atât. Dacă vorbim despre perioada de după anii ‘90, atunci îi vedeam în sală pe toți politicienii, dar în ultimul timp, de când situația în R. Moldova este incertă, nu mai apare niciunul, şi nu doar la Satiricus. Pentru ei sintagma „dragoste față de cultură” se reduce doar la vorbe goale. Dacă ar veni și ar vedea condițiile inumane în care activează teatrele noastre, ei ar înțelege multe lucruri, dar nu-i interesează. Așa cum nu-i preocupă nici ce se întâmplă în școli, în spitale etc. Încercați să provocați politicienii să vă numească cel puțin cinci actori din generația de până la 40 de ani și o să vedeți că n-au idee. Ei nici nu știu pe ce planetă trăiește această generație de actori minunați și profesioniști. Există artiști, care ridică premii internaționale la festivaluri prestigioase, dar pe care politicienii noștri nici măcar la față nu-i cunosc. Sunt politicieni care n-au călcat în viața lor pragul unui teatru. Începând cu prim-ministrul și președintele Parlamentului, 85 la sută din deputați nu au fost niciodată la un spectacol, nu au idee pe ce lume trăiesc și nu cunosc repertoriul niciunui teatru. Întrebați vă rog un politician: teatru este instituție publică sau un SRL? Și pun pariu că nimeni nu vă va putea răspunde. Astfel, lipsa lor în sălile de teatru demonstrează încă odată lipsa nivelului lor de cultură și inteligență.

„Politicienii dau dovadă de o lipsă totală de cultura”

Petru Vutcărău, directorul Teatrului „Eugene Ionesco”:

- Din păcate, nu am văzut politicieni în sala de spectacole. Poate au fost din cei pe care nu-i cunosc. Dar cei pe care-i știe toată lumea nu mai vin de mulți ani. Din păcate, chiar și doamna Monica Babuc nu a mai călcat pragul Teatrului „Eugen Ionesco” de un an și jumătate. Nu cunosc motivele absenței lor, probabil le ocupă tot timpul activitatea politică și preocuparea pentru cetățeni. Și e de înțeles, deoarece trebuie să depui efort maxim pentru a politiza atât de mult o societate. Or, noi vedem cu toții că suntem până în măduva oaselor îmbibați de intrigi politice. Însă trebuie să recunoaștem că politicienii din toate timpurile au fost cam distanți de cultură, cu excepția perioadei sovietice, când arta, cultura și teatru în mod special erau arme ideologice. Bineînțeles, dacă facem excepţie de țările civilizate, unde politicienii sunt consumatori de cultură. La noi, după cum se atacă între ei, dar și după cum interacționează cu masele, politicienii dau dovadă de o lipsă totală de cultura a comunicării. Asta denotă și lipsa culturii generale, ceea ce din păcate se răsfrânge asupra societății.



„Babuc, Palihovici, Ghimpu, Timofti, Filat. Alţii nu ne acostează”

Zinaida Țărnă, directoarea Teatrului de Revistă „Ginta Latină”:

- Anul acesta i-am văzut de mai multe ori la teatru pe dna Monica Babuc, dna Liliana Palihovici și pe dl Mihai Ghimpu cu alți doi colegi de partid. Anul trecut a fost de două ori dl Nicolae Timofti, iar, pe vremea când era prim-ministru, venea şi domnul Filat. În general, nu ne acostează ceilalți politicieni. E păcat că suntem un popor care nu prea are în arsenalul său deprinderea de a merge la teatru. Ar fi bine să dezvoltăm acest cult măcar la copii. În mod normal, consider că oricare politician ar fi bine să-și facă loc în agenda sa încărcată și pentru teatru. Astfel, cel puţin, va fi mai aproape de cetăţeni.



„Clasa politică va dispărea la coșul de gunoi al istoriei”

Ninela Caranfil, actrița la Teatrului Național „Mihai Eminescu”:

- În ultimul an, le-am văzut la teatru pe dna Monica Babuc și pe dna Maria Ciobanu, deputat PLDM. În rest, după cum spunea Caragiale, nu am văzut politicieni în sala de spectacole, ei lipsesc cu desăvârșire. Asta vorbește despre atitudinea lor față de oamenii de cultură. Mai mult decât atât, faptul că șeful statului și președintele Parlamentului nu se interesează de oamenii de cultură este trist. Mai demult ne invitau să punem țara la cale, iar acum ne desconsideră totalmente, nu au nicio comunicare cu noi. Dacă politicienii nu înțeleg că un stat e reprezentat prin cultura sa, rezultă că ei sunt oameni de nimic. Sunt nişte oameni inculți, agramați și fără Dumnezeu, care se gândesc numai la propriile buzunare. Dacă lor nu le pasă de popor și de statul acesta, care devine tot mai slut și mai sărac, înseamnă că vor dispărea la coșul de gunoi al istoriei și nimeni nu-și va aminti de ei.