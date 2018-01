În timp ce Igor Dodon are credit de un milion de lei la bancă, donează alt milion de lei pentru biserica din Comrat

Igor Dodon a declarat recent că va dona un milion de lei pentru biserica locală din Comrat, anunț făcut cu ocazia Hramului, asta deși anterior șeful statului spunea a luat credit de peste un milion de lei de la Victoriabank, cu o rată a dobânzii de 8%, relatează Politics.MD.

„Am luat credit de la Victoriabank, cu 8% anual. Am vândut apartamentul, am luat credit şi am procurat casa, şi mai am de întors încă până la un milion de lei. Acum trăim din banii soţiei, ai mei, avem şi părinţi care ne ajută cu bani. Am declarat public acest lucru. Da, am procurat casa de la o rudă, care a plecat peste hotare”, declarat Igor Dodon în septembrie 2016, scrie unimedia.info.

În declarația sa de avere, de pe portalul Agenției Naționale de Integritate, Igor Dodon declară că a luat credit în valoare de circa un milion jumătate de lei, care urmează a fi întors până în anul 2028.





Salariul declarat al președintelui este de circa 182 de mii de lei, iar cel al soției, de peste 167 de mii.

Declarația de venit a fost completată pe 31 martie 2017.