Încă un vicepreședinte al Platformei DA acuză PAS că repetă greșeala din prezidențiale: Nu au răspuns invitației de a forma o coaliție pentru alegeri

Liderii Partidului „Platforma Demnitate și Adevăr” sunt supărați pe cei din Partidul Acțiune și Solidaritate că întârzie să vină cu un răspuns la invitația de a forma o coaliție pentru alegeri parlamentare. Despre aceasta a declarat unul din vicepreședinții formațiunii, Aliona Mandatii, într-un interviu pentru portalul Tribuna.



„Am făcut colegilor de la PAS o ofertă politică, privind semnarea unui Acord strategic de lungă durată (valabil pentru parlamentare, locale și prezidențiale)”, a declarat ea, precizând că, pentru următoarele alegeri parlamentare, colaborarea presupune „un bloc comun, creat pe principiul de paritate și unitate atât pe liste, cât și în circumscripții”.

„Din păcate, la fel ca și la prezidențiale, răspunsul întârzie. O asemenea experiență am cunoscut deja. În toamna lui 2016, noi am avut rezultatele reale ale unor sondaje de opinie interne ale PD, privind șansele candidaților Andrei Năstase și Maia Sandu. Vă amintiți că anume acest instrument a fost unicul criteriu de identificare a candidatului unic acceptat de dna Sandu, mersul în teritoriu, conferințele comune etc., nefiind acceptate”, a declarat Aliona Mandatii pentru Tribuna.





Aceasta a mai declarat că în pofida faptului că în curând ar putea apărea sondaje în care PPDA va avea un scor mic la eventualele alegeri, formațiunea nu se va conduce după ele, ci după întâlnirile cu cetățenii.

„Pentru noi, cele mai palpabile studii sociologice sunt întâlnirile cu oamenii, în sate și orașe, în Diaspora uitată de politicieni și sociologi”, a adăugat vicepreședintele PPDA.

Anterior, un alt vicepreședinte al Platformei DA, Alexandru Slusari, a numit-o ”oaie” pe Maia Sandu pentru că nu a vrut să cedeze șefului său, Andrei Năstase, calitatea de candidat unic al opoziției de dreapta la scrutinul prezidențial.

Reamintim că cel mai recent sondaj, realizat la comanda IDIS-Viitorul, din care fac parte foști colegi de-ai liderei PAS, a arătat că la următoarele alegeri Partidul „Platforma Demnitate și Adevăr” ar acumula puțin peste 1% din voturile alegătorilor.