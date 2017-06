Indonezia: Cutremur cu magnitudinea 5,6 în largul insulei Java

Un cutremur cu magnitudinea 5,6 s-a produs luni dimineața devreme în Indonezia, în largul insulei Java, potrivit Institutului american de geofizică (USGS), relatează DPA.

Epicentrul cutremurului a fost în Oceanul Indian, la 97 km sud-sud-vest de orașul Cibungur, din provincia Java de Vest. Seismul s-a produs la o adâncime de zece kilometri.

Până în prezent nu au fost raportate pagube materiale sau victime.





Seismul a fost resimțit în capitala Jakarta timp de mai multe secunde.

"Am simțit pământul cutremurându-se și am crezut că am eu amețeli", a declarat Marissa Puspita, o locuitoare din Jakarta.

Agenția națională de gestionare a dezastrelor a precizat că nu se așteaptă la pagube substanțiale.

"Monitorizăm situația și facem apel la populație să rămână calmă", a anunțat instituția într-un comunicat.

Agenția chineză Xinhua, care citează agenția de meteorologie și geofizică, relatează că magnitudinea seismului ar fi fost de 6,3.

sursa: agerpres.ro