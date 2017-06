„Interviurile cu Putin” sau Evanghelia Kremlinului după Oliver Stone (VIDEO)

Serialul de patru ore este, în mare măsură, un film hagiografic despre un Vladimir Putin sexist, homofob și obsedat de primejdia NATO.

Posturile de televiziune din Statele Unite și Marea Britanie au transmis primele, începînd de săptămîna trecută, ultimul și controversatul film în serial al regizorului american Oliver Stone, care poate fi văzut acum și pe Youtube, „Interviurile cu Putin” (The Putin Interviews).

Ajuns la 70 de ani, Oliver Stone are în spate o carieră, se poate spune, distinsă, de scenarist, regizor și producător, premiat de mai multe ori în Statele Unite, pentru cel mai bun scenariu adaptat la ecran (Midnight Express, 1978), cel mai bun regizor și cea mai bună imagine (Platoon, 1986) și un Oscar de cel mai bun regizor pentru „Născut pe 4 iulie” (Born on the Fourth of July, 1989).