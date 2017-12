Interzicerea propagandei rusești, între populism și necesitate

Igor Dodon ar putea fi suspendat din funcție pentru alte cinci minute, după ce va refuza să promulge Legea privind interzicerea propagandei ruse.





Propaganda prin intermediul știrilor, programelor analitice și cu caracter militar din Rusia, va deveni istorie pentru R. Moldova. Parlamentul a votat ieri un proiect de lege, care prevede modificarea Codului Audiovizualului și prin care se propune interzicerea propagandei prin intermediul mass-media din statele care nu au ratificat Convenţia Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Autorii inițiativei spun că astfel va fi securizat spațiul informațional moldovenesc. La rândul lor, experții media consideră că o astfel de acțiune este necesară, dar se arată convinși că proiectul PDM este orientat mai mult spre soluționarea intereselor personale ale liderilor acestui partid, decât spre lupta cu propaganda.

Proiectul de lege privind interzicerea propagandei ruse pe teritoriul R. Moldova prevede și sancțiuni pentru radiodifuzorii care încalcă prevederile legale cu privire la transmisia și retransmisia produselor mass-media din străinătate. Totodată, canalele rusești vor fi în continuare emise pe teritoriul țării noastre. Conform unei note informative, semnată de către deputaţii PDM şi PPE, proiectul de lege vine să asigure securitatea spaţiului informaţional, prin limitarea difuzării stricte a emisiunilor informativ-analitice, care pot aduce grave prejudicii securităţii informaţionale a statului şi cetăţenilor săi.







Deputatul Lilian Carp

Deputatul liberal Lilian Carp a venit cu un amendament la respectivul proiect de lege, când acesta era discutat în cadrul comisiei de profil. El a propus completarea alineatului trei din Codul Audiovizualului cu următorul text: „Radiodifuzorii și distribuitorii vor difuza programe autohtone cu caracter informativ și analitic în proporție de 100%, dintre care minimum 80 la sută vor fi în limba română. Se permite difuzarea programelor informative și emisiunilor politico-analitice, produse în state membre ale UE, SUA, Canada, precum și statele care au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră”.

Carp se arată convins că, odată cu votarea acestui proiect, propaganda din Federația Rusă nu va mai prezenta un pericol pentru securitatea informațională a cetățenilor R. Moldova.

Şi democratul Sergiu Sârbu, unul dintre autorii proiectului, a declarat că propaganda și manipularea externă atentează la securitatea naţională a statului. În opinia sa, pericolul respectiv este sesizat nu doar de R. Moldova, dar și de SUA sau Uniunea Europeană. „Cel târziu, începând cu luna februarie, toate televiziunile care retransmit ştiri şi dezbateri politice străine, urmează să se conformeze şi să le excludă din grila de programe”, a declarat Sârbu.



„CCA ar trebui să decidă suspendarea retransmiterii unor emisiuni”

Potrivit lui Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, R. Moldova are mare nevoie să-și protejeze spațiul informațional de propaganda rusească și trebuie să ia măsuri pentru diminuarea influenței rusești pe piața media, însă acestea nu trebuie să fie disproporționate. „Nu sunt adeptul interzicerii retransmiterii și nu cred că exemplul Ucrainei, țară care se află practic în război nedeclarat cu Rusia, este aplicabil și pentru statul nostru. Consider că proiectul PDM este orientat mai mult spre soluționarea interesului personal al dlui Plahotniuc, decât spre lupta cu propaganda. Iată de ce îl consider populist. Metaforic vorbind, Partidul Democrat și Plahotniuc vor să prindă mai mulți iepuri: să se răzbune pe ruși pentru că aceștia le creează probleme de natură penală și nici nu mai vor să semneze un contract de prelungire a retransmisiei postului „Pervîi Kanal”. Se doresc aceste lucruri cu riscuri minime pentru interesele de afaceri ale președintelui PDM, inclusiv prin blocarea posibilității ca altcineva, Dodon, de exemplu, să retransmită acest post în R. Moldova”, consideră directorul API. Totodată, el este convins că în acest mod vor fi excluși de pe piața de publicitate și radiodifuzorii care retransmit alte canale TV rusești, iar sursele din publicitate vor fi redistribuite inclusiv către holdingul controlat de liderul PD.

Petru Macovei mai spune că, deși legea a fost deja votată în Parlament, Igor Dodon nu o va promulga și atunci am putea ajunge iarăși în situația când șeful statului va fi suspendat din funcție pentru cinci minute. În viziunea sa, CCA ar trebui să fie obligat prin lege să monitorizeze permanent programele informative și analitice retransmise, iar dacă va constata tendințe de propagandă, să poată decide suspendarea temporară a retransmiterii unor emisiuni. „Iar în cazul în care încălcarea se va repeta, CCA ar trebui să apeleze la instanța de judecată”, a menționat Macovei.



„Inițiativa pare a fi mai mult populistă…”

Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, consideră că la prima vedere inițiativa de a combate propaganda este binevenită, însă menţionează că la noi legile sunt bune, dar implementarea lor în practică este defectuoasă. „Prin urmare, nu se va schimba nimic. R. Moldova are nevoie de o strategie foarte bună de securizare a spațiului informațional. Asupra acestui fapt ar trebui să lucreze în prezent guvernarea. Inițiativa pare mai mult populistă, pentru ochii lumii, mai ales că vine din partea Partidului Democrat, a cărui lider controlează câteva posturi TV, care tocmai fac propagandă. Chiar dacă vor fi restricționate doar emisiunile analitice, nu știu cum se va face acest lucru, pentru că există suficient de multă propagandă și în cadrul emisiunilor de divertisment”, consideră Cornelia Cozonac.

În viziunea jurnalistei, pentru eliminarea reuşită a propagandei, avem nevoie de argumente bine puse la punct și de soluții clare pentru implementarea cadrului normativ care a fost votat.

„Este o blocadă informațională a propriului popor”

Încă în iunie 2017, viceministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Grigorii Karasin, a reacţionat la decizia PDM de a interzice propaganda rusă pe teritoriul R. Moldova. În viziunea sa, cel mai mult vor avea de suferit cetățenii moldoveni. „Trezeşte un sentiment de regret faptul că, în esenţă, este o blocadă informaţională a propriului popor”, a comentat Karasin pentru Ria Novosti.

La rândul său, preşedintele Igor Dodon a dat asigurări că proiectul de lege, privind interzicerea propagandei ruseşti la televiziunile din R. Moldova, va fi blocat. Şeful statului a atenţionat majoritatea parlamentară că nu va promulga legea, chiar dacă Constituţia îl obligă, afirmând că este o chestiune principială pentru el.



Proiectul PDM prevede sancţiuni de la 40.000 până la 70.000 de lei pentru încălcarea acestei legi. În cazul abaterilor repetate, amenda se ridică la 100.000 de lei, iar pedeapsa cea mai aspră, aplicată de CCA, va fi retragerea licenţei.