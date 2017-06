Intoxicații noi în grădinițe: „Copiii noștri sunt hrăniți cu resturi”

Scenariul alimentelor alterate de la sfârșitul lunii noiembrie pare că se repetă. Asta este concluzia unor părinți ai căror copii au ajuns în spitale cu intoxicație alimentară. Potrivit lor, în două grădinițe din Capitală sunt cel puțin zece copii care s-au îmbolnăvit săptămâna trecută, însă administrațiile instituțiilor preșcolare și Centrul Municipal de Sănătate Publică au declarat că oficial, sunt trei copii cu enterocolită acută, boală diareică acută.

Potrivit unui părinte a cărui copil frecventează Grădinița nr. 127 din Capitală, și care a solicitat anonimatul, circa 12 copii s-au îmbolnăvit recent. „Am luat copilul joia trecută de la grădiniță și avea febră 39, fiind foarte slăbită. Seara a vomitat de două ori. În următoarea dimineață, vomele s-au intensificat. Ne-am adresat la medicul nostru și ne-a acordat primul ajutor. A pus perfuzii, a dat medicamente și ne-a confirmat că este vorba de intoxicație. Plus la aceasta, am discutat cu mai mulți părinți care au copii cu aceleași simptome – febră ridicată, vomă, diaree, dar li s-a spus că au enterovirus, o bacterie care afectează intestinul”.

„Doi copii precis sunt internați în spital, dar restul s-au adresat la medicul lor de familie. O situație asemănătoare s-a întâmplat toamna trecută. Tot așa, am luat copilul de la grădiniță, cu febră, cu vomă. Refuza să mănânce și la un moment dat a vomitat terciul mâncat dimineața, la grădiniță. Atunci am fost internați în spital și tot atunci am fost informați că picii din grădinițe sunt alimentați cu produse stricate și că în grădinița noastră era un focar. Atunci nu s-a mai făcut niciun fel de carantină în grupă, iar administrația nu spunea nimic. În comparație cu perioada ceea, pot să spun că acum este un piculeț mai bine în domeniul alimentației. Dar nu știu de ce, dar cum vine vara, se începe alimentația copiilor cu „boboase” - cu mazăre, fasole, paste făinoase și vânătă. Așa e pe toată perioada verii”, a declarat pentru ziarul TIMPUL unul dintre părinții ai căror copii frecventează Grădinița 127 din Chișinău.







Imagine simbol

O altă mămică confirmă situația din grădiniță. Femeia stă în spital cu piciul ei încă de săptămâna trecută. „Presupun că au mâncat copiii ceva la grădiniță, coincidența asta mă face să cred așa, căci mai mulți părinți spuneau că miercuri, copiii lor au început să se simtă rău. Copilul meu a început joi să vomită și să aibă diaree în stare foarte gravă până când am fost internați. Am făcut analize și miercuri dimineața medicul mi-a spus că e vorba de intoxicație alimentară. Educatoarea și directoarea cunoaște situația copiilor. De asemenea, au fost câteva controale acolo și se așteaptă răspunsul”, a povestit femeia.

Directoarea Grădiniței nr. 127 din sectorul Râșcani al Capitalei, Ecaterina Potângă, spune că nu s-a întâmplat nimic la grădiniță și există doar un singur caz de îmbolnăvire. „Pot să vă spun că este un singur caz, că dacă erau mai multe, atunci se confirma că este o problemă în instituție, dar așa este un singur caz. Marți au fost specialiști de la Centrul de Medicină Preventivă și ne-au luat niște probe și acum așteptăm rezultatele”, a menționat funcționara.

În următoarea zi, după ce am discutat cu părinții care au solicitat anonimatul și cu directoarea instituției, am fost telefonați insistent de câteva mămici care au încercat să ne convingă că absolut tot ce se spune despre grădiniță sunt niște bârfe, deși nu cunoșteau situația expusă în articol.

Ana, părinte al cărui copil frecventează Grădinița nr. 127, dă vina pe părinții care pleacă la serviciu și aduc copiii bolnavi la grădiniță. „Că nu ar fi igienă în grupă, sau este intoxicație, nu este adevărat. Sunt lucruri exagerate. A venit un copil infectat de acasă și în grupă sunt 30 de copii. Haideți să fim înțelegători. Salariul pe care îl au educatoarele și încă nu au dădacă… Vă dați seama cât de mult muncesc? Dacă o să publice așa niște chestii, pe ele o să le doară”, spune femeia.

Cristina Baiura menține poziția mamei Ana. „Poate câțiva copii s-au îmbolnăvit, pentru că o fetiță a venit miercuri și era bolnavă. A vomitat și mama ei spunea că a băut lapte înăcrit acasă. Poate a și pornit toată asta de la dânsa. Noi am fost internați în spital cu altceva și nu cu infecție alimentară”.

Victoria, încă o mamă care-și duce copilul în aceeași instituție preșcolară, a declarat că tot ce au spus părinții sunt niște bârfe, chiar dacă femeia nu știa nimic despre situația din grădiniță. „Se presează educatorii ca să demisioneze”, a comunicat Victoria.



„În momentul în care este pește în meniu, miroase toată grădinița și în jurul ei”

În Grădinița nr. 164 din sectorul Buiucani al Chișinăului sunt în jur de șapte copii bolnavi, spune un părinte al cărui copil frecventează respectiva instituție. „Noi discutăm, între noi părinții, și am aflat că vineri, pe parcursul zilei, un copil a vomitat înainte de somn. Educatorii nu au reacționat nici într-un fel. Părinții nu au fost anunțați. Spre seară, părinții au discutat și au depistat că după grădiniță a vomitat încă un copil și a fost dus la spital unde a fost în reanimare cu perfuzii. Luni, părinții s-au dus la directoare și au făcut gălăgie. A fost Centrul de Sănătate Publică din Chișinău în grădiniță să inspecteze. Nu s-a depistat nimic. Dar părinții au făcut analize și li s-au spus că este o infecție gastro-enterocolită. Sunt șapte copii bolnavi în acest moment, dintre care două mămici sunt internate la spital cu copiii lor”.

„De-ați ști ce dezastru este la grădiniță. Cât de tare le tremură picioarele educatorului când vine un părinte mai târziu. Educatorul se face palid la față că nu se așteaptă să mai vină cineva. Ei ceva nu fac corect și de asta simt un disconfort. La capitolul alimentație situația nu este așa cum ne-o dorim noi. Aceea nu e mâncarea pe care o primesc copiii. Animalele poți să le hrănești cu mâncarea pe care le-o dă lor. De exemplu, am văzut o dată ce conține felul întâi. Fiecăruia trebuie să i se dea carne, dar e minusculă, poate mai puțin de 15-20 de grame. Mai sunt hrăniți cu pește. Nu știu ce fel de pește, dar în momentul în care este pește în meniu, miroase toată grădinița și în jurul ei. Copiii noștri sunt hrăniți cu toate resturile care nu le mai cumpără nimeni”, a declarat unul dintre părinți al căror copil merge la Grădinița nr. 164 din Chișinău.

Contactată, directoarea instituției ne-a spus să revenim, întrucât are un vizitator și nu putea vorbi. După mai multe încercări, metodista instituției, care s-a prezentat la telefon, Ana, ne-a oferit un răspuns. „Sunt două cazuri de îmbolnăvire în grădiniță, dar încă nu s-a pus diagnoza. Peste cinci zile vom avea rezultatele. Părinții spuneau că copiii lor se simțeau rău și au stat acasă. Sunt două cazuri, dar nu se știe de la ce-i, poate e retro-virus (n. red. s-a referit la enterovirus). Doar doi copii au lipsit de la grădiniță”, a declarat specialista din cadrul instituției preșcolare.



Imagine simbol



Oficial, trei copii bolnavi cu enterocolită acută

Centrul Municipal de Sănătate Publică anunță că la Grădinița 164 s-au înregistrat, oficial, doi copii cu gastro-enterocolită acută. Ofițerul de presă al instituției, Daniela Turtureanu, spune că nu se știe încă motivul bolii. „Specialiștii noștri au prelevat probe atât de pe inventarul din bucătărie, din grupe, cât și de pe mâinile personalului medical. Rezultatele vor fi gata într-o săptămână. Dar deocamdată nu putem ști dacă este intoxicație alimentară. Specialiștii au spus că este vorba de gastro-enterocolită acută, un fel de boală diareică acută”.

„În grădiniță sunt doi copii bolnavi, oficial. Dar în a doua zi de investigații care au avut loc marți, specialiștii au constatat că lipseau 12 copii. Ulterior, au fost telefonați părinții și s-a stabilit că doar un copil, din cei aflați acasă a vomitat, dar nu are febră, iar ceilalți părinți au negat dacă sunt bolnavi. Nu știm de ce atâția copii au lipsit din grupă. Trebuie să remarc faptul că uneori părinții nu fac publice aceste cazuri, ascund astfel de momente. Atunci nici educatoarea și nici Centrul Municipal de Sănătate Publică nu pot ști. Aceeași situație este și la Grădinița nr. 127, dar acolo este un singur copil cu gastro-enterocolită acută, oficial”, a declarat ofițerul de presă al instituției pentru ziarul TIMPUL.

Potrivit Centrului de Sănătate Publică, în perioada 22-28 mai 2017 au fost declarate de către instituţiile medico-sanitare publice şi private 148 de cazuri de Boli Diareice Acute (BDA). Printre copiii cu vârsta cuprinsă între 0-17 ani, au fost înregistrate 111 cazuri. În instituţiile organizate pentru copii au fost înregistrate 45 de cazuri sporadice de BDA (14 cazuri – în instituțiile școlare și 31 – în instituțiile preșcolare).



De Ziua Internațională a Copiilor societatea civilă a ieșit în stradă și a exprimat nemulțumirea față de alimentația copiilor în grădinițe. Marșul „Taci și mănâncă” a fost organizat împotriva inacțiunii statului, în asigurarea unei alimentații de calitate și tragerea la răspundere a celor care pun în pericol sănătatea copiilor.

Organizatorii acțiunii, împreună cu participanții marșului, au depus o petiție la Guvernul Republicii Moldova prin care au solicitat:

1. Asigurarea transparenței în dosarul intentat de către CNA cu privire la trucarea licitațiilor de achiziții de alimente pentru grădinițele din Chișinău.

2. Amendarea legislației în vigoare în vederea asigurării drepturilor părinților de a monitoriza calitatea alimentației din instituțiile de învățământ.

3. Implementarea unui meniu unic pentru toate instituțiile de învățământ preșcolar.

4. Creșterea salariului bucătarilor până la salariul minim pe economie.