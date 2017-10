Întreruperi de energie electrică în toată țara. Localitățile care vor rămâne astăzi fără lumină

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că miercuri, 4 octombrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Alexandru Negru Vodă 66/4, Danubius 36-50, 45-57, Sarmizegetusa 75, 77, 77A, 87, Tiras 1-47, 2-66 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

str. Ghica Vodă 1, 1A, 1B, Independenţei 26/3, 28/1, 28/3, 28A, 28, 30/6 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Cîmpiei, Independenţei, Sf. Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00





3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:15 - 19:00

4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Chimiştilor, Hîrtoape, Ştefan Vodă, Tudor Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:30- 14:00

str. P. Rareş, N. Dimo, str-la Iaşului, Cartuşa - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00

5. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra:

str. Alexandru Cel Bun, Dacia, Florilor, Frunze Mihail, Iurie Gagarin, Miciurin, Primaverii, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00

6. Chişinău, sectorul Centru:

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

7. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Cobzarilor Cobzarilor 8 str-la Cobzarilor 9 str-la Izvoarelor Livadarilor Prepelitei Schinoasa-Deal - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)

8. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y - în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei , Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

10. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

str. Cruzeşti. Întemeetorul Crudu, Ion Hînganu, Ion Scurtu, Sf. Avram, Ştefan cel Mare, Teilor, Vatra Satului - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)

11. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Calea Orheiului 105/2, 106/2, 107, Magda Isanos 14/3, 15, 19, Gh. Madan 32, 44/1, 44/2, 46/5 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Matei Basarab 7/1 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Matei Basarab 7/4 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Străşeni 1, 3, 3, 1B, Petricani 232/1, 224, Pescăruşilor 1/1, 9A, 22B, 23 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

12. Anenii Noi:

s. Chetrosu - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:15

s. Ciobanovca: str. Octombrie, Sovietică, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:15

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30

s. Maximovca - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30

s. Socoleni: str. Centrală, Socoleni, Tinereţei, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

13. Cahul:

s. Cucoara - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Burlăceni: str. 30 Let Pobedî, Chirova, Cotovscogo, Gvardeiscaea, Lenina, Mihail Frunze, Molodejnaea, Novaea, Ogorodnaea, Pervomaiscaea, Sadovaea, Serghei Lazo, St.Greceni, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Găvănoasa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:50

s. Slobozia Mare: str. Fratii Brescan, Grădinilor, Mihail Frunze, Mioriţa, Sărăieni, Uliţa Mare - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 09:15

14. Cantemir:

s. Cania - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 15:00

s. Ciobalaccia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

15. Comrat (UTA Găgăuzia)

str. 40 Ani Ai Biruinţei, Lomonosov, Morozov, Octeabriskaia, Vinica, Vоsoţcogo - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30

str. Fedko, Gavrilov, Nicolai Gogol - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Ferapontievca: str. Iurie Gagarin, Lenin, Molodejnaea - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

or. Vulcăneşti: str. 40 Let Octeabrea, 40 Let Octeabrea str-la, Calinina, Calinina str-la, Comarova, Comsomoliscaea, Gherţena, Gherţena str-la, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Lenin, Lev Tolstoi, Maxim Gorki, Miciurina, Novoselova, Plotnicova, Popova, Sov.Armii, Stroitelinîi str-la - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Copceac: str. B.Eanacoglo, Mihail Frunze, Mira, Sadovaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Congazcic - în intervalul de timp între 15:00 - 16:00

16. Călăraşi:

s. Bahu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Dereneu, s. Hogineşti - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:30

s. Hîrjauca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Horodişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Sipoteni: str.1 Mai, 27 August, 31 August 1989, 31 August 1989 , 5 Decabrea, 8 Martie, 9 Mai, Alecu Russo, Alecu Russo , Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Andries, Andrieş, Boris Glavan, Codrilor, Constantin Negruzzi, Dacii , Dacilor, Decebal, Deleanu A., Doina, Dragancea V., Eachir I., Gavriil Musicescu, Gheorghe Asachi, Gribov, Ion Creangă, Ion Soltîs, Izvoarelor, Latiniei, Limba Maternă, Livezilor, Lupu Vasile, Maria Cibotari, Maria Drăgan, Mecanizatorilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Moldova, Nucilor, Nucilor , Păcii, Petru Rareş, Petru Rareş Str, Plochilor, Plopilor, Prietenia, Salcîmilor, Salcînilor, Serghei Lazo, Sfîntul Gheorghe, Sipoteni, Sipoteni , Ştefan Cel Mare Şi Sfînt , Ştefan Neaga, Struguraş, Tcacenco , Timoşenco, Tinereţii, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Victoria, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

17. Căuşeni:

s. Coşcalia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Grădiniţa: str. 1 Maea, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenina, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Pobedî, Gradinita, Serghei Lazo, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Leuntea: str. Alexandru Puşkin, Chirova, Cicalova, Jucova, Lenina, Matrosova, Maxim Gorkii, Mihail Frunze, S.Leuntea, Titova - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

18. Cimişlia:

s. Batîr, s. Mihailovca, s. Troiţcoe - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Gradişte - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

19. Criuleni:

s. Paşcani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Valea Satului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:30

s. Valea Satului - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

20. Hînceşti:

str. Cimişliei şos., Dragoş Vodă, Miciurina, Mihail Frunze, Mihalcea Hincu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Bobeica, s. Dahnovici, s. Logăneşti, s. Stolniceni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

s. Cărpineni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Cotul Morii, s. Sărăteni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

21. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 12:25

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 19:00

s. Răzeni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Vasieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:40

22. Leova:

str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Alexandru Marinescu, Barbu Lăutaru, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Cahului, Cîmpiilor, Dacia, Decebal, Doina, Doina Şi Ion Aldea-Teodorovici, Gheorghe Asachi, Grigore Ureche, Grigore Ureche Str-La, Hîncu Mihalcia, Independenţei, Ion Luca Caragiale , Ion Şi Doina Aldea-Teodorovici, Ion Soltîs, Ion Soltîs Str-La, Ion Vodă, Izvoarelor, Lev Tolstoi, Livezilor, Liviu Damian, Liviu Deleanu, Liviu Rebreanu, Maria Drăgan, Matei Basarab, Maxim Gorkii, Mihai Eminescu, Miron Costin, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Varlaam, Nicolae Iorga, Nucarilor, Petru Rareş, Petru Zadnipru, Porumbescu C., Pruteanu Constantin, Renaşterii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Unirii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

23. Nisporeni:

str. Basarabia, Grigore Adam, Ion Soltîş, Luceafarul, Mihail Frunze, Suveranitatii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Toma Ciorba - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Bălăureşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Bălăureşti - parţial în intervalul de timp între 10:45 - 17:45

s. Grozeşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Soltăneşti - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

24. Orhei:

str. Constantin Brîncuşi, Meşterul Manole, Mureş, Nicolae Testemiţeanu, Nistreană, Sfînta Ana, 31 August - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00

s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00

s. Morovaia - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

s. Peresecina- cons. Juridici - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:30

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Breanova- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:30

s. Puţintei - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 16:00

25. Străşeni:

str. Drumul Scorenilor, Ocolul Silvic, str şi str-la M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 16:00

s. Huzun, s. Micleuşeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Vorniceni: str. 1 Mai, Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Plămădeală, Asachi Gheorghe, Bălaur, Bîcoveţ, Constantin Balaur , Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Cozmescu, Decebal, Dumenilor , Ion Luca Caragiale , Iurie Gagarin, Livezilor, Liviu Deleanu , Mihai Sadoveanu, Petrăriilor, Petru Rareş, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:20

s. Zubreşti: str. Dm. Cantemir, S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

26. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. A. Vaculovskii, Independenţei - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Brezoaia: str. Nadrecinaia, Lenin Comsomoliscaia - parţial în intervalul de timp între 14:45 - 16:30

s. Brezoia: str. Comsomoliscaia, Hersonscaia, Jirnovaia, Lenin, Molodejnaia, Nadrecinaia, Odesscaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Lazo, s. Semionovca (s. Alava- cons.juridici) - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Caplani - consumatori juridici - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17.50

s. Copceac: str. 28 Iunie, 31 August 1989, Bulgarscaea, Ciapaev, Comsomoliscaea, Cotovskii, Lenin, Livezilor, Molodejnaea, Copceac, Serghei Lazo, Viilor, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00

s. Ermoclia: str. Miciurin, Viiloe, Semionovscaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Feşteliţa: str. 28 Iunie, A. Puşkin, Dostoevskii, Lenin, Frunze, V. Ţepeş - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 14:00

s. Talmaza: str. 27 August, 31 August 1989, 9 Mai, Anatolie Sîrghi, Banikov, Dimitrie Cantemir, Doina, Iurie Gagarin, Luceafărul, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Nistrului, Prietenia, Talmaza, Vasile Alecsandri, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Olăneşti: str. S. Lazo, Ţărînii, Lenin, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

27. Taraclia:

str. Iurie Gagarin, Matrosov, Nicolai Gogol - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

str. Lenin, Mihail Frunze, Sadovaia, Voroşilov, Şmidt - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

28. Teleneşti:

or. Teleneşti: str 31 August. Doinelor, B. Glavan, Creangă, Luceafărul, V. Lupu, Şt. Neaga, Viilor, str-la Ovidiu - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Chiştelniţa(cons. juridic) - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

s. Leuşeni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:30

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.