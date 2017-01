Învestirea lui Trump, prilej de proteste, dar și de petreceri în întreaga lume

Grupuri de manifestanți au ieșit vineri în stradă în orașe din întreaga lume atât pentru a critica, cât și pentru a sărbători învestirea lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite, relatează DPA.

Două sute de militanți din diferite grupări s-au adunat vineri dimineața la Londra pe nouă poduri de-a lungul fluviului Tamisa, arborând pancarte cu mesaje ca "Să construim poduri, nu ziduri" sau "Uniți împotriva islamofobiei", într-o aluzie la două din cele mai controversate politici ale lui Trump — construirea unui zid la granița cu Mexicul și limitarea accesului musulmanilor în SUA.



"Protestul nu este doar la adresa lui Trump, ci și a Brexit-ului, pentru că simțim că lumea a devenit mai divizată din cauza politicilor de extremă-dreapta", a declarat pentru DPA una dintre organizatoare, Sophie Dyer.





'Vrem să-i trimitem un mesaj lui Donald Trump și în general susținătorilor populismului de extremă-dreapta din Marea Britanie și Europa, dar și un mesaj de solidaritate către cei din SUA care sunt în pericol să aibă de suferit", a afirmat la rândul său Tim Kiely, reprezentant al ecologiștilor.



În capitala filipineză Manila sute de protestatari conduși de militanți de stânga au mărșăluit prin fața Ambasadei SUA, îndemnându-l pe președintele filipinez Rodrigo Duterte să dea dovadă de precauție față de Trump și să mențină o politică externă independentă în relația cu Statele Unite. Manifestanții au scandat "Dump Trump" (un fel de "Trântiți-l pe Trump"), au incendiat un steag american și au cerut retragerea trupelor americane și a instalațiilor acestora din Filipine.

Similar, în Sri Lanka, un grup mic dar zgomotos de protestatari au scandat în fața ambasadei americane din capitala Colombo sloganuri critice la adresa declarațiilor făcute de Trump pe diverse teme, de la mediu și până la război și imigrație. 'Ne arătăm solidaritatea cu oamenii din întreaga lume care iau parte la proteste împotriva președintelui ales, Trump", a explicat liderul Partidului Socialist Unit, Siritunga Jayasuriya.

Poliția a întărit dispozitivul de securitate în fața ambasadei, deși la protestul care a durat ceva mai mult de o oră au luat parte mai puțin de 100 de reprezentanți ai unor formațiuni politice, mișcări civice și sindicate.

Totuși, alții au salutat instalarea lui Trump la Casa Albă: una din organizațiile budiste din Sri Lanka a dat un anunț de o pagină la mica publicitate în care i-a urat viață lungă. La fel, un grup de dreapta hindus a indicat zilele trecute că se pregătește să sărbătorească 'încoronarea" lui Trump, pe care l-a denumit "Regele Lumii", cel care va pune capăt pericolului militanților islamiști. În India, membri ai organizației Hindu Sena au decorat cu o ghirlandă o imagine a lui Trump și i-au pus pe frunte însemnul roșu tika, să-i poarte noroc.

La Budapesta, susținători ai premierului naționalist Viktor Orban pregătiseră pentru vineri după-amiază o petrecere în stradă în cinstea inaugurării lui Trump. Cinci persoane, între care Zsolt Bayer, jurnalist cunoscut pentru mesajele sale împotriva romilor și imigranților, urmau să ia cuvântul la evenimentul denumit "petrecere inaugurală pentru o ordine mondială mai bună".

Viktor Orban, singurul lider din Uniunea Europeană care și-a exprimat susținerea față de politicile lui Trump cu privire la imigrație, a poziționat Ungaria în prima linie a taberei anti-imigrație în timpul crizei imigranților din 2015-2016, notează DPA.

Și pentru naționaliștii ruși, învestirea lui Trump este un prilej de a combina distracția cu promovarea: în clădirea din Moscova care a adăpostit sediul central al poștei în epoca sovietică este prevăzută o petrecere în jurul tripticului preferat al naționaliștilor, Putin, Trump și lidera Frontului Național francez, Marine Le Pen. Konstantin Râkov, fost deputat pro-Putin și unul dintre organizatorii evenimentului, a indicat pe rețelele de socializare că va fi sărbătorită pe bună dreptate prima fază a "Noii Ordini Mondiale". "Washingtonul va fi al nostru", a glumit el.

La Zlatoust, la est de Moscova, meșteșugarii au lansat în serie limitată monede de aur și argint inscripționate cu mesajul "In Trump We Trust", aluzie la formula "In God We Trust" de pe bancnotele americane.



În târguri, vânzătorii de matrioșci l-au aliniat pe Trump lângă Putin, Lenin, Gorbaciov și Stalin, iar un butic care vinde echipamente militare rusești chiar vizavi de Ambasada SUA de la Moscova a lansat o promoție pentru angajații ambasadei și cetățenii americani, prin care le oferă 10% discount la produsele sale, a constatat Reuters.

La rândul ei, organizația pentru drepturile omului Amnesty International a publicat un comunicat în care avertizează că președinția lui Trump ar putea însemna un recul important al libertăților atât în SUA, cât și pe plan mondial. "Depinde de fiecare dintre noi să combatem retorica de discriminare, ură și xenofobie a președintelui Trump. Amnesty va opune rezistență nedreptăților la fiecare pas", se arată în comunicat.



AGERPRES.RO