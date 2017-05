Iohannis: Am discutat cu președintele Poloniei despre organizarea unui nou Summit al Formatului București în 2018

Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că a discutat cu omologul său polonez, Andrzej Duda, despre organizarea în 2018 a unui Summit al Formatului București.

El a arătat că a discutat cu omologul său polonez despre Parteneriatul Strategic bilateral și acțiunea comună a celor două țări în cadrul NATO.

"Am convenit să acționăm pentru abordarea mai coerentă a Flancului Estic, care trebuie întărit în continuare. Am abordat și stadiul dislocării 'încrucișate' a trupelor române și polone care, așa cum am stabilit anul trecut, participă pe teritoriul celeilalte țări la prezența înaintată pe Flancul Estic", a afirmat Iohannis.





Șeful statului a arătat că discuțiile au vizat și organizarea unui summit regional al NATO în 2018.

Am discutat și despre un nou Summit al Formatului București, a cărui utilitate este apreciată de ambele state, în pregătirea Summitului din 2018. Organizarea acestui Summit în 2018 a fost, de asemenea, punct pe ordinea de zi a întâlnirii astăzi", a conchis Iohannis.

sursa: agerpres.ro