Iohannis despre eroul român de la Londra: E demn de toată aprecierea

Președintele Klaus Iohannis, a declarat, la finalul întâlnirii sale de la Washington D.C. cu membri ai comunității românilor din SUA, răspunzând la întrebările presei române prezente la eveniment, că îl admiră pe Florin Morariu, românul care a devenit cunoscut ca urmare a faptelor sale curajoase din timpul atentatului terorist din 3 iunie de la Londra.

"Mi-a plăcut foarte mult și recunosc că am văzut reportajele și l-am admirat. E demn de toată aprecierea. Astfel de oameni cu un curaj civic ieșit din comun sunt exemple extraordinar de frumoase și pentru tânăra generație," a declarat șeful statului.

Întrebat fiind dacă a luat în considerare decorarea lui Florin Morariu, președintele a replicat: "E o idee, de ce nu?!".





Președintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la o întâlnire cu membri ai comunității românilor din Washington D.C., organizată la Ambasada României din capitala SUA.

Președintele Klaus Iohannis efectuează, în perioada 4-9 iunie, o vizită în Statele Unite ale Americii, elementul central fiind întrevederea oficială cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump.

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, șeful statului a participat la Washington, D.C. la dezbaterea "20 Years After — The Relevance of the Romanian — U.S. Strategic Partnership in the Current International and Security Context", dedicată aniversării a două decenii de la încheierea parteneriatului strategic bilateral, găzduită de Heritage Foundation.

La întâlnirea cu membrii comunității române au mai participat soția președintelui român, Carmen Iohannis, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Hans G. Klemm, fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București Mark Gitenstein, consilierii prezidențiali Dan-Andrei Muraru și Bogdan Aurescu, precum și șeful SRI, Eduard Hellvig.

sursa: agerpres.ro