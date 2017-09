iPhone X sau Samsung Galaxy Note 8. Care este cel mai bun telefon

Apple a lansat vârful de gamă iPhone X la 10 ani de la intrarea pe piaţa de smartphone-uri, însă cum se compară acesta cu Galaxy Note 8 al sud-coreenilor de la Samsung.



Samsung şi Apple sunt cei mai mari producători de smartphone-uri din lume, însă în timp ce Samsung are o gamă variată de modele, Apple lansează un singur model pe an. Cel mai nou telefon Apple este iPhone X, lansat la zece ani de la primul model prezentat de Steve Jobs.

Fanii Apple se aşteptau la un telefon revoluţionar, însă majoritatea site-urilor de tehnologie americane scriu că Samsung Note 8 este peste iPhone X. Galaxy Note 8 are un ecran de 6,3 inch, 2.960 x 1.440 pixeli, în timp ce iPhone X are un ecran de 5,8 inch 2.436 x 1.125 pixeli.



Telefonul coreenilor are mufă jack de 3,5 mm pentru a asculta muzică la orice tip de căşti, în timp ce iPhone X nu are mufă, iar cei care vor să asculte muzică trebuie să cumpere căşti wireless cu adaptor lightning.





iPhone X oferă funcţia de recunoaştere facială, nu mai are senzor de amprentă, în timp ce pe Note 8 poţi opta pentru recunoaştere facială, scanare de iris sau scanare de amprentă.

iPhone X are o memorie internă de 64 GB care nu poate fi extinsă. Samsung Galaxy Note 8 are slot microSD care suportă carduri de până la 256 GB.



Galaxy Note 8 are un ecran curbat cu funcţii speciale. Cu swipe la dreapta se accesează aplicaţiile preferate, contactele sau se pot captura imagini ale ecranului. De asemenea, ecranul se poate împărţi în două pentru a rula două aplicaţii în acelaşi timp. iPhone X nu oferă aşa ceva.



Camera foto de pe Galaxy Note 8 poate fi accesată rapid apăsând de două ori pe butonul power, iPhone X nu oferă aşa ceva. Galaxy Note 8 se poate conecta la calculator şi apare ca un hard disk extern astfel încât poţi accesa toate fişierele precum fotografii, muzică documente, în timp ce pe iPhone X ai nevoie de aplicaţia iTunes.



Sursa: capital.ro