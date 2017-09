Irina Loghin a găsit elixirul tinereții la 78 de ani: „Nu am mâncat nimic 14 zile!”

Irina Loghin pare că a găsit elixirul tinereţii. Cântăreaţa de muzică populară reuşeşte să se menţină tânără chiar şi la 78 de ani. Vedeta a dezvăluit trucurile ei speciale.

”Uleiul de masline este sfant, nemaipomenit de bun. Grasimile, prajelile, afumaturile nu trebuie sa existe in farfuriile noastre. Am tinut cura de slabire in urma cu vreo 20 de ani pentru ca am citit un articol scris de un medic rus si am inceput sa fac inanitie 14 zile. Nu am mancat nimic, doar apa minerala”

”Pentru păr folosesc o masca din 10 galbenusuri din oua de prepelita amestecate azi si puse maine pe par, dupa 24 de ore, cu doua fiole de laptisor de matca, o lingurita de drojdie de bere proaspata si o lingura de miere. Dupa 24 de ore aplic pe par” a mai adaugat ea.