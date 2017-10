Iurie Leancă: „Dodon a învățat bine lecția de un discipol veritabil al lui Voronin și merge pe aceeași cale”

„Se laudă că din momentul în care a devenit președinte, de trei sau patru ori, așa scrie acolo, de trei-patru ori. Deci, această înseamnă că, dacă în anul 2016 în această perioadă exportam, să zicem, de 100 de milioane de dolari, anul acesta înseamnă că am exportat de 300 sau 400 de milioane de dolari. În primul rând, această 3 sau 4 deja te pune să ai o anumită neîncredere și când te uiți la statistică… Am văzut ultimele cifre – exportul a crescut cu 12 la sută”, a precizat Leancă.

„Doar două cuvinte despre această intensitate a relațiilor dintre cei doi președinți – nimic nou sub soare. Aduceți-vă aminte de 2001 când, cetățeanul Voronin a devenit președinte al Republicii Moldova și în primul an la fel s-au întâlnit de șase ori. Care au fost efectele pentru Republica Moldova? Și atunci nu aveam această discrepanță între Guvern și președinte”, a declarat Leancă într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.

Actualitate 11 Octombrie 2017

