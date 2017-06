James Comey, directorul FBI demis de preşedintele Donald Trump, confirmă, într-o declaraţie scrisă, că liderul de la Casa Albă i-a cerut explicit să abandoneze investigaţia care îl viza pe fostul consilier prezidenţial Michael Flynn.

Referindu-se la o conversaţie cu Donald Trump desfăşurată în Biroul Oval pe 14 februarie, James Comey afirmă: "Preşedintele a revenit la subiectul Mike Flynn (fost consilier prezidenţial pentru Siguranţă Naţională -n.red.), spunând: «Este un tip bun şi a trecut prin multe». A repetat că Flynn nu a făcut nimic greşit discutând telefonic cu ruşii, ci doar că l-a indus în eroare pe vicepreşedintele SUA. Apoi a spus: «Sper că vedeţi clar un mod de a renunţa la acest lucru, de a-l lăsa în pace pe Flynn. Este un tip bun. Sper că puteţi renunţa» (la anchetă -n.red.). I-am replicat doar că «este un tip bun» (de fapt, am avut o experienţă pozitivă în interacţiunile cu Mike Flynn când era coleg, în calitatea de director al Agenţiei pentru Informaţii Militare, la începutul mandatului meu în FBI.) Nu am spus că voi «renunţa»" la anchetă, afirmă James Comey în declaraţia oficială.

James Comey a oferit şi detalii despre dineul pe care l-a avut cu Donald Trump la Casa Albă pe 27 ianuarie, precizând că preşedintele i-a cerut de două ori "loialitate".





"Eram doar noi doi, la o masă ovală situată în Sala Verde. Ne serveau doi stewarzi al Forţelor Navale, care intrau în sală doar pentru a aduce mâncarea şi băuturile. Preşedintele a început prin a mă întreba dacă voiam să rămân director al FBI, lucru care mi s-a părut ciudat întrucât îmi spusese de două ori că spera să rămân, iar eu îl asigurasem că aşa intenţionam. (...) I-am explicat că îmi place munca mea şi că intenţionam să îmi duc la bun sfârşit mandatul de zece ani. (...) Preşedintele mi-a spus: «am nevoie de loialitate, aştept loialitate». Nu m-am mişcat, nu am vorbit, nu mi-a schimbat expresia facială deloc în tăcerea penibilă care a urmat. Pur şi simplu, ne-am uitat unul la celălalt în tăcere. (...) Spre finalul dineului, preşedintele a revenit la subiectul funcţiei mele (...). A spus: «am nevoie de loialitate». Am replicat: «Veţi avea mereu onestitate din partea mea». S-a oprit puţin şi a spus: «Asta vreau, loialitate onestă». Am tăcut puţin, apoi am spus: «O veţi avea din partea mea»".

James Comey va fi audiat joi de Comisia pentru Informaţii a Senatului SUA, în legătură cu investigaţia pe care el a ordonat-o când era director al FBI privind presupusele contacte pe care Michael Flynn, fost consilier prezidenţial pentru Siguranţă Naţională, le-ar fi avut cu oficiali ruşi.

Surse citate de CNN afirmau săptămâna trecută că James Comey intenţionează să transmită în Senatul SUA că liderul de la Casa Albă a exercitat presiuni asupra lui pentru a pune capăt investigaţiei privind legăturile lui Michael Flynn cu Rusia. O astfel de solicitare a lui Donald Trump ar fi cea mai clară dovadă că preşedintele a încercat să influenţeze direct Departamentul Justiţiei şi investigaţia FBI privind presupusele contacte ale apropiaţilor săi cu Rusia, constata cotidianul The New York Times. "Acest lucru se numeşte clar: obstrucţionarea justiţiei", a comentat analistul CNN pe teme juridice, Jeffrey Toobin.

Casa Albă a negat versiunea prezentată în documentul atribuit lui James Comey

"Chiar dacă preşedintele a transmis în mod repetat că generalul Flynn este un om decent care a slujit şi a protejat naţiunea noastră, nu i-a cerut domnului Comey şi nimănui altcuiva să oprească vreo investigaţie, inclusiv pe cea în cazul generalului Flynn. Preşedintele are cea mai înaltă formă de respect pentru agenţiile de aplicare a legii şi pentru toate investigaţiile. Aceasta nu este o prezentare adevărată a conversaţiei între preşedinte şi domnul Comey", a transmis Preşedinţia SUA.

Donald Trump l-a destituit pe James Comey deoarece ar fi gestionat în mod inadecvat investigaţia în cazul serverului de email privat utilizat de Hillary Clinton, însă demiterea intervine în contextul anchetei privind ingerinţele Rusiei în campania electorală. Potrivit unor oficiali de la Departamentul Justiţiei, James Comey a fost destituit pentru că ar fi încălcat principii şi proceduri judiciare dezvăluind public detalii despre investigaţia care o viza pe Hillary Clinton.

Michael Flynn, fost consultant electoral al lui Donald Trump şi ulterior consilier prezidenţial pentru Siguranţă Naţională, a fost demis în februarie după ce ar fi refuzat să îi dezvăluie vicepreşedintelui Mike Pence informaţii despre întâlnirile cu ambasadorul Rusiei în SUA.

Biroul Federal pentru Investigaţii, Senatul SUA şi Camera Reprezentanţilor au declanşat anchete în cazul ingerinţelor Rusiei în campania electorală şi al presupuselor contacte între apropiaţi ai preşedintelui Donald Trump şi oficiali ruşi. Un procuror special, Robert Mueller, va coordona investigaţiile. Potrivit unor surse, Robert Mueller, "a primit autoritatea de a investiga posibilitatea unei tentative de acoperire" de către Preşedinţia SUA a ilegalităţilor comise de apropiaţi ai lui Donald Trump prin contactele cu oficiali ruşi.

John Brennan, fost director al Agenţiei Centrale de Informaţii din Statele Unite, a declarat recent, în cursul audierilor în Congres, că a fost preocupat de unele interacţiuni între membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump şi oficiali ruşi.

