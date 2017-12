Japonia se înarmează de frica unui RĂZBOI pornit de Coreea de Nord

Guvernul de la Tokyo a aprobat, marti, decizia de achizitionare a doua sisteme antibalistice americane Aegis Ashore, pe fondul intensificarii tensiunilor cu regimul nord-coreean.

Japonia va plati in jur de 889 de milioane de dolari pentru fiecare sistem, acestea urmand sa fie achizitionate din Statele Unite.

Sistemele vor fi probabil amplasate in nordul Japoniei, in prefectura Akita, si in sud-vestul tarii, in prefectura Yamaguchi, cel tarziu pana in anul 2023.





Desfasurarea acestor sisteme antibalistice se explica prin necesitatea de a proteja intreg teritoriul Japoniei de un posibil atac cu rachete.

Sistemul Aegis, instalat pe nave militare sau pe platforme maritime, are rolul de a intercepta rachete balistice. Tot sisteme Aegis sunt utilizate in planul de creare a unui "scut antiracheta" NATO in Europa, scopul declarat fiind contracararea amenintarilor reprezentate de tari precum Iranul.

Sisteme Aegis adaptate pentru uz terestru (Aegis Ashore) sunt instalate la baza de la Deveselu (Romania) si vor fi montate si in Polonia. Nave americane echipate cu sisteme antibalistice Aegis patruleaza in Marea Mediterana. O alta componenta a sistemului antibalistic este sistemul terestru mobil de mare altitudine THAAD, instalat pe camioane militare.