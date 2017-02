Jocurile copilăriei: de la alergatul pe ulițe la calculator

Copilăria este o perioadă frumoasă din viața fiecărui om, de aceea privim cu nostalgie și bucurie picii de astăzi și ne dorim să fim măcar o zi în locul lor. Însă această perioadă, ca și multe alte aspecte ale vieții, nu a rămas neschimbată, de aceea realizăm că urmașii de astăzi nu mai au aceleași preocupări ca și copiii de odinioară. Cum au evoluat jocurile copilăriei din anii ’80 ai secolului trecut până în prezent, aflați din materialul ce urmează.

Pentru a înțelege evoluția jocurilor din copilărie, am provocat câțiva părinți să ne spună cum își petreceau timpul liber atunci când erau de vârsta propriilor copii și ce activități distractive au juniorii în prezent. Întrebarea a provocat lacrimi de bucurie, zâmbete, emoții, nostalgii, regrete, dar și răspunsuri sincere.



Dorina, 36 de ani, mama lui Alexandru de 9 ani și a Andreei de 13 ani

Ion, 34 de ani, tatăl Sofiei de 6 ani

Olesea, 26 de ani, mama Anastasiei de 6 ani

Parascovia, 32 de ani, mama Alionei de 12 ani

Cristina, 31 de ani, mama lui Răzvan de 6 ani

Marin, 27 de ani, fiul lui Roman de 6 ani

Tatiana, 28 de ani, mama lui Grigore de 8 ani

Îmi amintesc cu nostalgie de copilăria mea. Eu îmi ajutam părinții la toate treburile gospodărești, acum copiii mei stau numai cu telefoanele în mână. Desigur, ca orice copil, mă și jucam, doar că asta numai după ce îndeplineam sarcinile pe care mi le dădeau părinții pentru ziua respectivă. Am crescut la țară, respectiv, la 13 ani eram deja cu sapa în mână, măturam ograda, spălam vesela și după aceasta fugeam la joacă. Țin minte că aveam un ursuleț de pluș căruia-i coseam hăinuțe, săream elasticul, apoi împreună cu sora mea, imitam părinții care sunt profesori și ne jucam de-a școala, așa am învățat a scrie și a citi în limba rusă. Dar cel mai interesat era iarna când veneam de la săniuș udă leoarcă sau vara după ploaie când ne jucam cu vecinii în nămol. Acum, fata mea de 13 ani, stă mai mult cu telefonul în mână, o mai văd și citind câte o carte, mă mai și ajută, dar atunci când o rog. Timpul liber și-l petrece mai mult pe Facebook, Snapchat sau vizionează seriale. Băiatului îi plac mai mult jocurile pe calculator, știți, asta e boala veacului, dar ne bucurăm că e pasionat și de fotbal și de penny board.În copilărie, preferam diverse jocuri, în funcție de vârstă, dar cel mai mult îmi plăceau jocurile în echipă. Până la 7 ani, de exemplu, mă jucam cu prietenii în fața blocului ,,de-a v-ați ascunselea”, ,,de-a prinselea”, „pionier-pionier”. După șapte ani, cele mai preferate jocuri erau fotbalul și hocheiul. Pentru a juca hochei, mergeam cu prietenii la Lacul Comsomolist care actualmente se numește Valea Trandafirilor. Nu voi uita cum o dată am căzut sub gheață și de atunci am rămas fidel doar fotbalului, pe care uneori îl practic și astăzi în timpul liber. Acum, fiicei mele îi place să se joace alături de colegii de la grădiniță „de-a v-ați ascunselea” și „de-a prinselea”. Acasă se joacă cu păpușile, împreună cu surioara mai mică, de asemenea îi place să machieze și să îmbrace prințesele la calculator și să le transforme în zâne.Când eram copilă, îmi plăcea să mă joc cu păpușile și să le cos hăinuțe, acum fac același lucru doar că împreună cu fetița mea. Încerc să-i aduc și ei o parte din copilăria mea activă, sper că-mi reușește pentru că am observat că-i place mult. În rest, eu mă jucam de-a „v-ați ascunselea”, „de-a vânătorul și rațele” și „de-a școala”, Anastasia, însă preferă mai mult jocurile LEGO și jocurile online cu Barbie. Încercăm s-o ținem departe de calculator, îi permitem doar câte două-trei ore pe săptămână. Uneori, sunt săptămâni când nu se apropie de calculator, dar dacă începe a juca, apoi cu greu o convingem să renunțe. Fetiței îi mai place să scrie, să citească și să se plimbe cu bicicleta.În copilărie îmi plăcea să mă joc „de-a rața și vânătorul”, „de-a prinselea”, „de-a școala” și am practicat voleiul. Fetița mea are 12 ani, dar n-am auzit-o să-i placă un joc anume, are un program foarte încărcat. Face voluntariat, iar de la vârsta de 4 ani a început a picta, apoi a practica și arta meșteșugăritului și acum nu prea are timp de joacă. Utilizează și calculatorul, dar mai mult pentru ore și pentru asociația în cadrul căreia face voluntariat, jocurile nu-i plac. Când e timp frumos, se primblă cu bicicleta, a și câștigat un concurs de ciclism.Mie la vârsta de 6 ani îmi plăcea foarte mult să citesc, acum, piciul meu preferă mai mult puzzle-ul, decât cărțile. Eu la vârsta lui mă jucam „de-a prinselea”, „împărate, împărate”, și „de-a v-ați ascunselea”. Lui acum îi place să se uite la desene animate, dar ne jucăm și de-a prinselea, am observat că-i place mult, mai ales când sunt mai mulți copii.Am avut o copilărie zbuciumată, ieșeam dimineața din casă și mă întorceam seara. Toate râpile satului erau ale mele și făceam șotii de se cruceau părinții. La 6 ani îmi plăcea să mă plimb cu bicicleta, mă jucam cu băieții „de-a prinselea”, „de-a v-ați ascunselea”, „rața și vânătorii”, „țurca” și „de-a războiul”. Pentru „război”, ciopleam pistoale din lemn, Doamne, ce vremuri! Mai târziu, pe la 8 ani cred, am descoperit playstation-ul, ne adunam cu toții la vecinul care avea dispozitivul și eram fascinați de jocul „Mario”, iar pe la 14 ani a apărut în sat prima sală de calculatoare și a început marea nebunie „Contra Strike”. Acum încerc să-l țin pe fiul meu cât mai departe de calculator, dar nu-mi reușește întotdeauna, îi plac mult jocurile online, fotbalul și înotul. Încerc să-i organizez timpul astfel, încât să facă de toate.Frumoasă copilărie am mai avut. Mă jucam cu vecinii și prietenii „de-a v-ați ascunselea”, „rațele și vânătorul”, „de-a prinselea” și câte și mai câte. Acum, copilul meu, din păcate, nu mai preferă asemenea jocuri, pentru el calculatorul este mult mai interesant. Nu știu exact cum se numesc jocurile online, dar știu că unul este cu șarpele, iar altul cu pistoalele. Petrece în fața calculatorului aproximativ o oră pe zi, dar, dacă nu e supravegheat, poate și toată ziua să stea și uită și de mâncare.

Din răspunsurile părinților am observat că o bună parte din copiii prezentului aleg jocurile online în schimbul activităților reale. De aceea am apelat la un specialist în domeniul psihologiei pentru a afla cărui fapt i se datorează aceste preferințe, ce consecințe pot avea, dar și ce pot întreprinde părinții pentru a sustrage copiii de la calculator.





Psihologul Vitalie Popescu a spus că, cel mai probabil, copiii care își petrec prea mult timp în fața calculatorului, vor avea deformări fiziologice și unele schimbări psihologice. „Trăim acum un experiment natural, când nu doar copiii, dar și maturii sunt prinși de calculator. Nu știu care va fi efectul de lungă durată al acestui fenomen, dar presupun câteva schimbări fiziologice. Probabil, copiii care petrec mult timp în fața calculatorului vor dezvolta miopie, vor suferi de neuropatii la mâna dreaptă care e veșnic încordată de la mouse și vor avea deformări ale coloanei vertebrale. Din punct de vedere psihologic, faptul că ei lucrează mult la calculator și nu interacționează cu semenii lor, le-ar putea crea cu timpul probleme de comunicare. Acești copii nu vor putea crea relații de lungă durată, pentru că sunt obișnuiți cu acțiuni care au un efect imediat (asta îi obișnuiește calculatorul/ tableta etc.), iar în interacțiunea umană deseori feedbackul este întârziat. Asta înseamnă că acești copii ar putea avea probleme cu răbdarea și pot întâmpina dificultăți în exprimarea emoțiilor proprii și în identificarea emoțiilor celor din jur. De aceea pentru a deprinde în mod rapid abilitățile de comunicare și exprimare a emoțiilor pe care părinții lor le învățau prin jocurile copilăriei, le recomand copiilor de astăzi trainingurile interactive de comunicare”, a explicat Vitalie Popescu pentru ziarul TIMPUL

Potrivit psihologului, aceste traininguri ajută copiii de astăzi să compenseze lipsa de comunicare și de interacțiune naturală. Abilități pe care adulții și le-au format în timpul copilăriei prin jocurile pe teren. De asemenea, specialistul recomandă părinților să preia inițiativa și să organizeze activități interactive la care să participe alături de copiii lor. „Cândva, copiii nu trebuiau să depună efort pentru a se juca, pentru că această inițiativă venea fie de la colegi, fie de la vecini. Astăzi, sunt puține inițiative, deoarece copiii nu mai știu să se joace. Și asta pentru că e mai ușor să butonezi o tastă și să ai efectul dorit, decât să organizezi un grup și să-l antrenezi într-un joc. De aceea, azi, adulților le revine rolul de a-și învăța copiii cum să se joace”, a concretizat Vitalie Popescu.

Potrivit unui studiu realizat în anul 2012, de compania de cercetări TNS Moldova, conaționalii petrec pe internet cel puţin 15 ore şi jumătate pe săptămână. Conform cercetătorilor, cei mai mulţi utilizatori de internet au vârsta cuprinsă între 20 şi 29 de ani, iar jumătate dintre ei au studii medii. Nu există însă date care ar arăta cât timp petrec copiii moldovenilor pe internet, totuși specialiștii în domeniu, recomandă ca până la vârsta preșcolară, între 3 și 5 ani, copiii nu trebuie să petreacă mai mult de 10-15 minute în fața calculatorului. Acesta le solicită mult, în special vederea, și îi poate obosi foarte repede. Pe măsură ce cresc, copiii pot petrece în fața calculatorului și a televizorului nu mai mult de una-două ore pe zi.