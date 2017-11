Justiția din Zimbabwe consideră legală lovitura de stat a armatei care a dus la demisia lui Mugabe

Justitia din Zimbabwe a apreciat sambata ca fiind legala lovitura de stat a armatei care a dus marti la demisia presedintelui Robert Mugabe, estimand ca aceasta interventie era menita sa impiedice persoane care nu au fost alese prin vot sa ocupe functii elective, informeaza AFP.

"Actiunile Fortelor de aparare zimbabwiene menite sa-i impiedice pe apropiatii fostului presedinte Robert Mugabe sa uzurpeze puterea sunt constitutionale", a estimat un tribunal din Harare, citat de televiziunea nationala ZBC. Acest tribunal a fost sesizat de doi cetateni ai Zimbabwe, a precizat ZBC, scrie Agerpres.

Armata a preluat controlul tarii dupa destituirea vicepresedintelui de atunci Emmerson Mnangagwa. Odata cu plecarea fortata a acestuia, calea parea eliberata pentru prima doamna a tarii, Grace Mugabe, pentru ca, la momentul potrivit, aceasta sa ii succeada in functie sotului sau. Un scenariu inacceptabil pentru armata.





Dupa aceasta lovitura de forta, seful statului si-a pierdut rand pe rand sustinatorii, inclusiv sprijinul partidului sau, ZANU-PF. Plasat in arest supravegheat la domiciliu, Robert Mugabe a rezistat mai multe zile presiunilor armatei, partidului sau si strazii, inainte de a-si prezenta marti demisia, sub amenintarea unei proceduri de destituire a parlamentului.

Dupa un scurt exil in Africa de Sud, Emmerson Mnangagwa a depus vineri juramantul in calitate de presedinte al Zimbabwe. In discursul sau de investitura, el a promis ca va redresa economia, va lupta impotriva coruptiei si ca alegerile prevazute sa aiba loc in 2018 vor fi "libere si cinstite"

Sursa: Agerpres.ro