Kaufland România anunță investiții de sute de milioane de euro în 2018, aproape de două ori mai mari decât în 2017

Un ritm ”alert” de expansiune și investiții de 200 de milioane de euro. Așa arată, pe scurt, planurile Kaufland România pentru 2018. Despre ce este vorba?

”În exerciţiul următor plănuim să deschidem 10 noi magazine şi vom continua investiţiile în modernizări. Până la finalul anului financiar 2017 (adică până în februarie 2018), o să mai deschidem magazine în Bucureşti, Buzău şi Satu Mare. Pe parcursul anului 2017 am deschis patru magazine, în oraşele Cluj-Napoca (noiembrie 2017), Craiova (mai 2017), Braşov (aprilie 2017) şi Lugoj (februarie 2017). Tot în acest an am avut şi primul magazin estival amenajat într-un cort, în staţiunea balneoclimaterică Sovata, judeţul Mureş”, a declarat Valer Hancaş, Director Corporate Affairs şi Comunicare Kaufland România.

Potrivit acestuia, pentru 2018 este alocat un buget de 200 de milioane de euro pentru investiţii în expansiune şi modernizarea reţelei actuale. Acesta este un buget de aproape două ori mai mare faţă de anul anterior.





”Și în acest an vom continua să pariem pe adaptare maximă, fie că e vorba de expansiune, modernizare, dezvoltare de sortiment nou sau lansarea unor soluţii utile şi inovatoare la nivel de piaţă”, a mai declarat Hancaş.

În prezent piaţa românească de retail este estimată la 40 miliarde Euro, cu 4 mari jucători, deţinând o cotă de 60%: Kaufland, Carrefour, Metro Cash&Carry şi Auchan, potrivit unui studiu realizat de Euler Hermes.. Carrefour, Kaufland şi alţi retaileri au consolidat relaţiile cu mai mulţi producători locali şi au deschis noi centre regionale de logistică (depozite) pentru a sprijini extinderea reţelelor.

