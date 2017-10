Kim Jong-un și-a promovat „fosta iubită” în ierarhia puterii de la Phenian

Yo-jong este cu patru ani mai mică decât fratele ei și a fost destul de rar văzută în public. Asta până în 2010, când a apărut într-o poză făcută la o conferință a Partidului Muncitorilor. Un an mai târziu, tânăra avea să devină o prezență obișnuită în anturajul tatălui ei, fostul dictator Kim Jong-il. Însă abia în martie 2014, Yo-jong a ajuns să fie menționată în comunicatele de presă ale agenției de stat nord-coreene. Mai mult, în același an, a circulat și zvonul că, pe fondul problemelor de sănătate care l-au obligat pe Kim Jong-un să se retragă o vreme de sub reflectorul public, Kim Yo-jong ar fi primit frâiele statului în perioada de absență prelungită a fratelui ei.

Copyright © 2006 - 2017 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 11 Octombrie 2017, ora: 09:10

Războiul Stelelor - The Last Jedi: Fanii francizei Războiul Stelelor sunt în delir. Compania Lucasfilm a prezentat trailerul oficial al celui mai recent episod al seriei. Filmul se va numi "The Last Jedi" şi va fi disponibil în cinematografe la sfârșitul anului....