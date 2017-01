Kremlinul își exprimă acrodul față de poziția lui Trump privind NATO

Kremlinul susține declarația președintelui ales al SUA Donald Trump că NATO este o relicvă a trecutului, potrivit declaratiei secretarului de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„NATO este într-adevăr o relicvă, suntem de acord, spunem demult acest lucru despre organizația în cauza”, – a spus Peskov, citat de TASS.

Totusi, daca Trump afirma ca neajunsul NATO este ca nu se implica suficient in lupta impotriva terorismului, Peskov precizeaza ca Moscovei nu-i place caracerul ”ideologic” al organizatiei.





„Pentru că (organizația) este setata pe confruntare, iar întreaga structură este dedicată idealurilor de confruntare. Desigur, cu greu ea poate fi numita o structură modernă care satisface ideile de stabilitate, dezvoltare și securitate durabilă” (sic), – a spus reprezentantul țării care este responsabila pentru cei mai multi morti in razboaie, in urma conflictelor in care s-a implicat ca parte beligeranta declarata (Siria, Georgia) sau nedeclarata (Ucraina).

