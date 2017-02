Consilierul național de securitate al președintelui american, Michael Flynn, nu a fost un rusofil, pentru a înțelege acest lucru, este suficient să citim cartea sa, publicata în iulie 2016: „The Field of Fight. How to Win the Global War against Radical Islam and its Allies”, scrie Konstantin Kosaciov, președintele Comitetului Consiliului Federației pentru Afaceri Internaționale, pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, sustine acesta, Flynn a scris ca Rusia este un aliat al islamiștilor radicali – dușmanii Americii, precum și membra în coaliția dintre Coreea de Nord, China, Iran, Siria, Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua. „Când se spune că Rusia ar putea fi partenerul ideal pentru lupta împotriva islamului radical, trebuie amintit că rusii nu au luptat deloc efectiv cu jihadiști în propria tara și că ei sunt în cârdășie cu iranienii,” – a scris Michael Flynn.

„Construirea unor noi baze militare la granița de vest și atentia deosebita acordata forțelor nucleare,” … sunt semne care arată că Putin cu siguranță vrea să facă același lucru ca și că Iranul, în tandem cu el să duca un război împotriva noastră „, – a spus fostul consilier al preşedintelui Trump.





Cu toate acestea, potrivit lui Konstantin Kosaciov, în ciuda acestor declarații, „spre deosebire de multi alti americani Flynn era deschis dialogului; a fost la Moscova și, după cum s-a dovedit, a comunicat cu ambasadorul nostru la Washington. Și asta, ”în vremuri de stopare a relațiilor bilaterale ruso-americane și lipsei de cooperare în aspectele cheie ale agendei globale, prin definiție este mai bine decât nimic, tendinta profesată la adresa Rusiei de McCain si republicani ca el”, scrie ironic senatorul rus.

„Chiar și dorința de a se angaja într-un dialog cu rușii este percepută de ”uliii” de la Washington ca o crima de gandire… Eliminarea unui consilier doar pentru contactele sale cu ambasadorul rus (practica diplomatică normală) – nici macar nu este paranoia, este ceva infinit mai rău” – adauga Kosaciov.

„Ori Trump nu și-a găsit independența necesară, și în mod constant este încolțit, ori rusofobia a lovit acum și noua administrație” – a spus senatorul.

Amintim, Michael Flynn a demisionat din funcția de consilier național de securitate al președintelui SUA după ce s-a descoperit că a oferit informații false vicepreședintelui Michael Pence și altor înalți oficiali ai Casei Albe cu privire la convorbirile telefonice cu ambasadorul rus n SUA, Serghei Kisliak.

paginaderusia.ro