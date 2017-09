La 23 de ani, tânăra câştigă cu o poză pe Instagram cât un salariu lunar. Cum a reuşit

Gabby Epstein este o tânăra de 23 de ani care a ajuns să câştige cu o poză pe Instagram cât salariul pe care îl primea când lucra la o agenţie.

Tânăra are peste 1, 8 milioane de oameni care o urmăresc pe Instagram. Acum, ea este plătită să călătorească în jurul lumii şi să îşi povestească experienţele pe site-ul de socializare.

Gabby a vorbit într-un interviu pentru FEMAIL despre cum a ajuns să renunţe la carieră de model şi să se plimbe prin lume. Ea recunoaşte că totul a început când era model şi călătorea pentru şedinţe foto.





“Prietenii îmi tot spuneau să pun poze de la şedinţele foto. Am descărcat aplicaţia de Instagram şi am început să pun poze de prin locurile în care mă aflăm pentru pictoriale. Am pus imagini şi cu câinele meu sau cu mesaje amuzante. Cred că oamenii au început să mă urmărească pentru că erau încântaţi de ceea ce le prezentăm”, a povestit tânăra.

Încet, încet au început să vină şi banii. Gabby a fost contactată de diferite agenţii, fie că erau de turism sau reprezentanţi ai unor magazine de costume de baie, care doreau reclamă pe contul ei.

Astfel, călătoriile şi pozele pe Instagram au devenit pentru Gabby un job full time.



Sursa foto: Instagram/Gabby Epstein

“Testez toate produsele pe care le promovez. Partea frumoasă este că pot să îmi fac muncă de oriunde, atâta vreme cât am un telefon şi internet”, a mai povestit tânăra.

Sursa: stirileprotv.ro