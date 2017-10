La 31 octombrie curent, va fi deschisă circulația pe drumul de ocolire a orașului Ungheni

Circulația pe drumul de ocolire a orașului Ungheni va fi deschisă începând cu 31 octombrie curent, iar segmentele traseului Chișinău – Ungheni, aflate în proces de reabilitare urmează a fi finalizate până la finele primului semestru al anului 2018. O decizie în acest sens a fost luată în urmă vizitei de astăzi în zona șantierului de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, de comun acord cu reprezentanții companiilor antrenate reabilitarea drumului.

Documentându-se cu starea lucrurilor la cele patru segmente de traseu cu o lungime totală de peste 91,5 km, viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, a constatat că lucrările sunt efectuate cu abateri serioase de la graficele stabilite în contracte, fapt care a dus la compromiterea contractelor respective. Analizând starea lucrurilor, vicepremierul a constatat că progresul lent în realizarea lucrărilor se datorează termenului îndelungat de elaborare a detaliilor de execuție de către antreprenori, modificărilor în proiectele tehnice din cauza executării necalitative a acestora, neachitarea la timp de către antreprenori a materialelor contractate, etc. „Cu toate acestea, o parte de vină revine și instituțiilor naționale, implicate la diferite etape în eliberarea licențelor sau autorizațiilor, prezentarea informațiilor, etc. Pentru a reduce la minim procesul birocratic și factorul uman secundar, care nu este implicat în proces, să creăm o echipă mobilă de experți, care vor monitoriza și acorda tot suportul necesar antreprenorilor la executarea prevederilor contractuale”, a punctat ministrul Economiei și Infrastructurii.



Proiectul este finanțat din grantul Comisiei Europene în valoare de peste 11 milioane de euro. Realizarea acestui proiect este extrem de importantă pentru Republica Moldova, deoarece va scurta cu circa 20 km drumul până la Vama Sculeni și la noul pod peste Prut, proiect preconizat spre realizare în colaborare cu România în zona comunei Zagarancea. Plus la toate, centura va micșora esențial circulația transportului de tranzit prin municipiul Ungheni.