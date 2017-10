La ce sa fii atent cand cumperi un telefon sau un gadget second hand

Daca vrei sa faci economie si sa cumperi de pe site-urile de anunturi, iata la ce sa fii atent cand cumperi un telefon second hand, scriu cei de la Playtech.ro.

Daca ti-ai propus sa sari peste operator si magazin si sa-ti cumperi un smartphone sau un gadget de pe un site de anunturi, trebuie sa stii cateva lucruri ca sa eviti pierderea banilor. Unele lucruri sunt de bun-simt, altele sunt cunoscute abia cand te-ai lovit de ele. Totusi, gadgeturile second hand au, in cele mai multe cazuri, probleme fie de ordin estetic, fie de functionare. Asta nu inseamna insa ca nu poti ajunge sa gasesti telefoane impecabile, tinute in husa si sub folie.



Cand vine vorba de lucrurile la care sa fii atent cand cumperi un telefon second hand, exista ierarhia "celor trei reguli". Daca pretul e prea bun, atunci exista ceva ce nu stii despre telefonul second. Apoi, daca vanzatorul insista ca n-are timp sa va intalniti decat undeva unde nu exista WiFi, unde nu poti verifica telefonul un timp mai indelungat, vrea sa-l livreze cu plata in avans sau fara verificarea pachetului, ceva nu e in regula si mai bine cauti altceva.