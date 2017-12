La fiecare 40 de minute o rusoaică este ucisă în bătaie. Dacă surpaviețuiește, plătește amendă

Rusoaicele care au fost victime ale bătăilor în familie sunt obligate să plătească amenzi în locul agresorilor, și asta daca supraviețuiesc, scrie The Guardian, citând activiști pentru apararea drepturilor omului din Rusia, scrie paginaderusia.ro

Potrivit site-ului domesticviolence.ru, 16 milioane de femei sunt anual victime ale violenței domestice în Rusia. Un procent de 10% dintre femeile agresate ajung in final la poliție. Totodata, datele Ministerului rus al Afacerilor Interne arata ca, în fiecare an, mor in batai sau in urma ranilor primite in batai peste 14.000 de femei. Altfel spus, în Ruisa este ucisa în bataie o femeie la fiecare 40 de minute.

Activiștii ruși insistă acum pentru adoptarea unei legi care sa incrimineze din nou violenta dometica. Publicatia amintește ca in, luna februarie, au fost adoptate amendamente la codul penal care dezincriminează unele forme de violență în familie. Astfel, agresorii scapa ieftin – 15 zile de arest și o amendă de 30.000 ruble (430 euro). Marina Pisklakova-Parker, șefa Centrului ”Anna” pentru victimele violenței în familie, sustine ca „femeile sunt nevoite deseori să plătească amenzile în locul făptuitorului, în cazul în care agresorul nu plateste“.





În acest an, statisticile oficiale vor arată că numărul de incidente violente a scăzut, dar aceasta nu se datorează faptului că s-a facut o munca preventiva foarte buna. Pur si simplu noile modificari la codul penal dau de inteles femeilor ca plangerile la politie sunt inutile, iar agresorilor – ca ”bataia este rupta din rai”, explica activista.

”Este o situație comună atunci când o femeie plătește amenda în locul sotului său agresor…Conform legii, victima trebuie să plătească dacă are contul bancar comun cu al agresorului. În realitate, barbatii de cele mai multe ori refuza să plătească“, a adăugat ea.

Publicatia menționează cazul recent al Margaritei Graceva, „al cărui soț a fost arestat după ce a încercat să-i taie mâinile cu un topor”. Graceva s-a plans de mai multe ori poliției, dar nu a primit niciun ajutor. Acum femeia are o mână amputată și medicii sunt sceptici in privința șanselor ca ea sa poata pastra si a doua mana.

Tatiana Moskalkova, ombudsman pentru drepturile omului din Rusia, recunoaste necesitatea elaborării și adoptării unei noi legi privind combaterea violenței domestice. De asemenea, ea a cerut guvernului să ratifice Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței.

Deputatul Dumei de Stat Serghei Șargunov, opozant al dezincriminarii violentei in familie, sustine că modificarile la codul penal din februarie au avut impact negativ asupra societății. ”Acei oameni care cred că comportamentul violent acasa este normal, pot înțelege acest lucru ca pe un semnal că acțiunile lor nu vor avea consecințe punitive”, spune el.

La rândul lor, „susținătorii amendamentelor spun că astfel se protejează tradițiile rusești și este sprijinita familia, care este o instituție sacră”.