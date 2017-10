Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a refuzat să-i acorde cetățenia R. Moldova lui Traian Băsescu, când ambii erau şefi de stat. El consideră că apropierea fostului preşedinte român de partidul lui Anatol Șalaru este rezultatul unei supărări mai vechi. Spune că nu este tiran sau dictator și admite că Dorin Chirtoacă ar putea să-i ia locul în fruntea partidului. Totodată, Ghimpu consideră că Filat stă după gratii pe merit și este convins că Leancă face jocul lui Plahotniuc, pentru că-i este frică de pușcărie.

- Traian Băsescu susține Partidul Unității Naționale (PUN), o formațiune unionistă, fondată de foștii dumneavoastră colegi Anatol Șalaru și Ana Guțu. Ce credeți despre această decizie a ex-președintelui României?

- Nici eu nu găsesc răspuns de ce-i așa și nu altfel. Bănuiesc că este ceva la mijloc. A fost între noi o situație, când lui Băsescu probabil nu i-a plăcut răspunsul meu și poate că este o răzbunare. Dacă e să vorbim de un obiectiv major - Unirea celor două state românești, nu poți să spui că aprinzi flacăra românismului, când această flacăra arde de mult. Dovezile sunt revenirea la alfabetul latin, la limba oficială, tricolorul şi independența, care a fost primul pas spre Unire. Atunci s-a aprins flacăra românismului, dar nu acum. Dacă citești Declarația de Independență, vezi că doar titlul sună așa, în rest e o declarație de unire. De aceea îmi pare că domnul Băsescu a jignit multă lume care a luptat şi s-a jertfit pentru această idee.



„N-am vorbit cu Băsescu din 2010 până în 2013”

- Dificil de spus. Noi l-am susținut în toate campaniile electorale, inclusiv când a fost organizat referendumul împotriva sa. Toate acțiunile de susținere a lui Traian Băsescu în R. Moldova au pornit din sediul PL-ului. Dacă a mers cu ei, înseamnă că la mijloc nu e problema Unirii, dar e altceva. E foarte greu să ridici un partid nou, mai ales de către oameni care trezesc multe semne de întrebare. Răsfoiți toată presa și arătați-mi unde a vorbit Anatol Șalaru despre Unire. N-o să găsiți așa ceva nicăieri, pentru că nu a vorbit niciodată. În campania electorală de anul trecut, când Partidul Liberal și-a asumat direct Unirea R. Moldova cu România, Șalaru nu a vrut să sprijine acest obiectiv și nici pe candidatul nostru.

- Ce neînțelegeri ați avut cu Traian Băsescu?

- În 2010, Vlad Filat, fiind prim-ministru, a dorit să semneze cu România un tratat privind regimul de frontieră. Eu am fost împotrivă și, în genere, nu eram de acord că ar trebui să existe un tratat bilateral între cele două state. Am înțeles ce scop urmărea Filat, căci un tratat bilateral ar fi însemnat să nu vorbim despre Pactul Ribbentrop-Molotov și să avem o relație cu cei de peste Prut la fel ca și cu alte state. Atunci am vorbit cu domnul Băsescu și i-am spus că nu voi semna nimic, pentru ca mai târziu să aflu din știri că Filat a mers totuși la București ca să semneze documentul respectiv. Atunci l-am sunat imediat pe domnul Băsescu și i-am zis: „Domnule președinte, parcă am zis că nu avem nevoie de acest tratat?!” Și dumnealui mi-a zis așa: „Voi numai știți să folosiți România.” L-am întrebat doar dacă prin „voi” mă avea în vedere și pe mine?! Apoi mi-am cerut scuze pentru deranj și am pus receptorul. Din 2010 până în 2013 n-am mai vorbit cu domnul Băsescu până când a venit în vizită oficială. Eu niciodată n-am coordonat activitatea mea și a partidului cu Bucureștiul sau cu Moscova.



„Încă n-au fost scoase toate bombele în legătură cu Șalaru”





- Până la urmă a fost semnat de către ministrul de Externe și până astăzi nu este ratificat de Parlament. Asta a fost neînțelegerea între mine și fostul președinte român. Probabil, s-a supărat că i-am pus receptorul.

- Acum ce credeți că urmărește domnul Băsescu?

- Probabil vrea să-și mențină electoratul pe care l-a avut de-a lungul timpului în R. Moldova. Chiar și la ultimele alegeri din România, dacă n-ar fi votat ai noștri, partidul său, Mișcarea Populară, n-ar fi ajuns în Parlament. După cum cunoașteți, el nu mai are o imagine bună în România. Aici încă o are, dar o va șifona, pentru că încă n-au fost scoase toate bombele în legătură cu Anatol Șalaru. E încă o dovadă în plus că nu Unirea l-a adus pe domnul Băsescu aici.

- Mai nou, și Iurie Leancă vede Unirea cu România ca pe o soluție pentru țara noastră...

- Nu vreau să vorbesc despre acest om. Dacă am vorbit mult despre principii și valori, păi iată, el nu le are. Toate fărădelegile astea din cauza cui se întâmplă? Din cauza lui, evident, pentru că a acceptat să stea sub Plahotniuc, iar eu nu. El se teme de pușcărie pentru că atunci, când a fost prim-ministru,, s-a furat miliardul. El făcea tot ce-i spunea Filat...



„Sunt român, dar n-am cetățenia României”

- Șansele noastre sunt mai mari. Faptul că a venit Băsescu și face declarații nu înseamnă nimic. Când ambii eram președinți, am zburat împreună cu avionul dumnealui spre Varșovia. Atunci mi-a vorbit că ar vrea să obțină cetățenia R. Moldova și i-am zis: „Nu vă dau cetățenie, domnule președinte. Dumneavoastră vorbiți despre Pactul Ribbentrop-Molotov și statul format de Stalin și Hitler...” Pentru ce-i trebuie lui cetățenie? Asta înseamnă că recunoaște acest stat. Eu sunt român, dar n-am cetățenia României. Vreau s-o obțin așa cum se transmite, din tată în fiu, dar nu s-o cerșesc.

- Dvs. sunteți conștient că PL și-a știrbit mult din imagine în ultima perioadă?

- Ne-am știrbit din imagine din cauza deciziei pe care am luat-o anul trecut, de a face coaliție cu PD și 14 foști comuniști. Cei care acum ar vrea să fim împreună, atunci ne-au atacat. Acum lumea cred că încet, încet începe să înțeleagă că aceea a fost o decizie corectă și PL s-a sacrificat pentru a nu admite venirea la putere a partidelor proruse, în frunte cu Dodon. În 2013, când PL a fost scos de la guvernare, cei șapte deputați, care ne-au trădat și au format PLR, au făcut alianță cu Plahotniuc. De ce atunci lumea nu a ieșit să organizeze mitinguri și să-i numească „Iuda” sau „trădători”?



„Într-un stat sărac e foarte ușor să cumperi pe cineva”

- Fiindcă unii sunt cumpărați. Într-un stat sărac e foarte ușor să cumperi pe cineva.

- Asta înseamnă că v-ați înconjurat de trădători, care pentru câteva mii de euro sunt dispuși să părăsească partidul?

- Pe unii îi cunosc din anii `88-`89 și deja față de ei aveam câteva semne de întrebare. M-am gândit că trebuie să-i iertăm, pentru că au fost alături de noi pentru cauza românească. PL a primit foarte multe lovituri, ceea ce demonstrează că suntem incomozi.

- Toți cei, care v-au părăsit, spun că Ghimpu este un tiran, care nu ascultă pe nimeni…

- D-a-a-a, sigur. Le este convenabil s-o spună, de altfel care ar fi motivul? Și de ce n-au spus asta când au venit în partid?

- Toți mint?

- Eu sunt prea bun, prea credul și, știind niște lucruri, trec peste ele. Este o comandă ca toți să lovească în mine. Este așa o vorbă: înlăturăm generalul și armata de la sine se împrăștie. Nimeni nu a crezut că Dorin Chirtoacă va deveni primar, dar împreună cu el am reușit să ținem Capitala departe de interesele Federației Ruse. Întrebați-vă de ce apar toate aceste dosare penale și referendumul împotriva lui. Pentru că toți înțeleg că într-o zi el va veni în locul meu.

„Presiunea împotriva primarului e dirijată de Plahotniuc și Dodon”

- Acestea sunt vorbe ale „prietenilor”, aruncate împotriva mea. În PL nu face doar Ghimpu politică, aici există oameni cu verticalitate pe care nu-i poți manipula sau forța să ia anumite decizii. Echipa hotărăște. Dorin Chirtoacă va decide când va fi pregătit să preia conducerea formațiunii, dar e foarte dificil să fii și primar general, și președinte de partid.- Nu vă uitați la sondaje. Nici jumătate de an din cel de-al treilea mandat nu trecuse și deja s-au pornit cu toții împotriva lui. Acum toată lumea vede că s-au făcut multe lucruri bune. Din păcate, din cauza referendumului și a dosarelor penale contra primarului, noi am pierdut trei drumuri: 31 August, Tighina și Columna, care n-au fost reparate. Consiliul municipal nu vrea să aloce trei milioane pentru infrastructură și atunci nu vin nici banii de la partenerii europeni. Presiunea împotriva primarului e dirijată de Plahotniuc și Dodon și se face cu scopul de a prelua Primăria. Sunt convins că există un om de-al lui Plahotniuc, pus special să dirijeze direct cu Nistor Grozavu. Acest referendum va arăta, totuși, cine a muncit și cine nu.

- Mai multe partide, inclusiv PD și PUN, au anunțat că vor boicota referendumul anti-Chirtoacă. Nu vă bucură această susținere?

- Șalaru are alegători? El nu a participat la alegeri. A participat Ana Guțu și știm foarte bine câte voturi a luat. Sunt convins o mie de procente că ei sunt împotriva lui Dorin Chirtoacă, dar n-au vrut să-și piardă alegătorii.



„Nu vă mai temeți să spuneți numele lui Vladimir Plahotniuc”

- E una când ești la guvernare și cu totul alta când ești în opoziție. Fiind la guvernare, de fapt, tot am spus lucrurilor pe nume: furtul miliardului, probleme în justiție... Puterea atunci era la Filat, iar Plahotniuc nu făcea ceea ce face acum. Când, la indicațiile sale, au fost arestați Iurie Chirinciuc și Dorin Chirtoacă, m-am documentat și am înțeles că la mijloc nu e nimic infracțional, totul e doar politic.

- Credeți că nu este nimic infracțional, chiar dacă unul dintre ei și-a recunoscut vina?

- Cred. Chirinciuc și-a recunoscut vina, ca să iasă din pușcărie. Este unicul ministru care a fost plasat după gratii. A fost o răzbunare a lui Plahotniuc, din câte se aude, pentru niște vorbe pe care le-ar fi spus Chirinciuc. E ridicol să închizi un om pentru faptul că a permis folosirea argilei la construcția drumurilor. Nu spun asta ca să-mi apăr colegii, dar, fiind jurist de profesie, am analizat probele și știu că nu au nicio dovadă acolo. Cum poți să folosești ca probă o fotografie cu o pisică? Prostii. Dumneavoastră credeți că un procuror era să-i aresteze pe Chirtoacă și Chirinciuc fără comandă de sus? Să fim serioși. Dacă procuratura nu era controlată, vă asigur că nu se întâmplau aceste arestări.

„Filat e vinovat și asta trebuie să știe toți”

- Vlad Filat e vinovat și asta trebuie să știe toți. Imunitatea i-a fost ridicată corect și legal. Am considerat că el trebuie să fie judecat și închis, pentru că a lovit în încrederea cetățenilor și a compromis tot ce le-a fost promis oamenilor după plecarea comuniștilor. Eu am spus în 2011, 2012 și 2013 că se fură Banca de Economii. Eram singurul care strigam la microfon, fiind la guvernare. De ce trebuia să-l apăr pe Filat dacă el a distrus totul? Din cauza lui am ajuns aici unde suntem acum. De aceea nu putem compara situația lui Filat cu cea a lui Chirinciuc și Chirtoacă.

- Faptul că Filat a fost reținut în baza unui autodenunț al lui Ilan Șor, care e un personaj destul de dubios, vi se pare corect?

- Filat a trebuit să se gândească atunci când i s-au propus bani și i-a acceptat. Mie tot mi s-au propus, dar eu nici n-am vrut să aud. Dacă el nu lua ce i-a dat Șor, nu ar fi fost judecat astăzi.



„Primim de la stat patru milioane de lei”

- Din banii statului. Fiecare partid care a acces în Parlament este finanțat din bugetul de stat.

- Și câți bani primiți de la stat?

- Pe an, ne revin în jur de patru milioane de lei, în comparație cu PLDM, care primește circa 20 de milioane.



- Admiteți că anul viitor nu veți accede în Parlament?

- Vom accede. Partidului Liberal mereu i se spune că nu va trece pragul, dar de fiecare dacă am obținut un scor bun. Mergem înainte și nu ne uităm la sondaje.

- Ați declarat de mai multe ori că, la noi, justiția este selectivă. Dacă e așa, ați putea și dvs. să fiți reținut oricând?

- Nu exclud asta, chiar am auzit și vorbe. Nu trăiesc cu gândul că trebuie să fiu cuminte, ca să nu mă aresteze. La închisoare sau la libertate eu oricum rămân Mihai Ghimpu. Doar la cimitir nu mai poți vorbi. Toate lucrurile astea s-au început de când Plahotniuc a devenit președinte al PDM.



- Cum a obținut liderul PD atât de multă putere într-un timp atât de scurt?

- El are putere datorită procurorului general, de aceea și colegii lui tremură și se tem să-i spună o vorbă. Eu am fost unicul în coaliție care aveam o poziție și de aceea a lovit în noi. Nu m-am dus în coaliție să dansez după cum voia Filat sau Plahotniuc. Acolo, dacă cineva deschide gura, Plahotniuc îl privește mai lung și s-a terminat. Dumnezeu cu dânsul, poate consideră că asta-i disciplină, dar nu e chiar așa.

- Când, ultima dată, v-ați întâlnit cu Plahotniuc?

- Când eram la guvernare, după care s-a terminat totul.

- L-ați întrebat despre ce se întâmplă cu colegii dumneavoastră de partid, care au ajuns după gratii?

- Mi-a zis că luptă cu corupția, iar eu i-am spus că nu trebuie să-mi pună macaroane pe urechi, că știe Ghimpu ce înseamnă probe.



„Am fost bătut cu pumnii și picioarele”

- Ce-ați văzut voi atunci, în imaginile video, era deja sfârșitul. Eu am fost bătut cu pumnii și picioarele, până m-au observat jurnaliștii. M-a apucat cineva de cravată și mă târa pe scenă, în fața poporului. Îl caut pe cel care m-a lovit și mai degrabă sau mai târziu o să-l găsesc – îl țin minte bine. S-au răzbunat pe mine pentru că am ales să continuăm cursul european.

- Acum nu vă pare rău pentru că ați făcut posibilă acea coaliție?

- Nu-mi pare rău, absolut deloc. În caz contrar, acum la putere ar fi fost forțele proruse.



„Unii luptă să ajungă la putere, ca să se răzbune pe Plahotniuc”

- Le doresc succes! Știu un singur lucru, că unica soluție este Unirea R. Moldova cu România. Unii luptă să ajungă la putere, ca să se răzbune pe Plahotniuc. Am trecut prin astfel de momente și-mi ajunge. Ei nu înțeleg că trebuie să vii în politică pentru a rezolva problemele oamenilor, dar nu pe cele personale. În toți anii ăștia, am ajuns să avem o clasă politică bogată și o societate săracă.

- La tribuna Consiliului Europei ați spus că Procuratura Generală este folosită de Plahotniuc pentru a-şi intimida oponenţii politici”. Cu ce scop ați făcut această declarație?

- Plahotniuc ar trebui să-mi spună mulțumesc. Eu vreau să-l ajut să se oprească. Nu m-a ascultat Filat și a ajuns unde a ajuns. Sunt gata să-i spun public: nu acceptă nimeni un stat de drept cu o justiție controlată. În caz contrar, ești izolat. Strategia dumnealui e greșită. A mers împotriva europenilor și statul a pierdut finanțări importante.



„Pe Dorin Chirtoacă n-o să-l poată îndoi nimeni”

- Da, sigur. Câțiva mi-au zis că li s-a propus să treacă în PD. Vă dați seama că astfel de presiuni se fac și în privința consilierilor municipali liberali. De aia îl critic pe liderul democraților, pentru că nu-mi place ceea ce face și o face în defavoarea lui.

- Îl vizitați des pe Dorin Chirtoacă? Cum se simte el?

- El e la casa părintească. Moral este bine. Va lupta în continuare și nu o să-l poată îndoi nimeni. Nu-i este frică de nimic. Referendumul împotriva sa n-o să aibă succes.



- Bine, însă el oricum riscă să ajungă la închisoare?

- Habar nu am care-i strategia până la capăt a lui Plahotniuc. Cert este că nu există probe care să demonstreze vinovăția lui Dorin Chirtoacă.