La Mulţi Ani, dragi prieteni!

Zilele acestea peste casele noastre şi peste întreaga Republică Moldova se aşterne magia sărbătorilor de iarnă. Petrecem un an care nu a fost deloc uşor, dar în care ploile ne-au acoperit cu aur câmpurile, munca noastră a fost răsplătită cu struguri de chihlimbar, cu mere ca din poveşti, cu toate darurile pământului. A fost un an în care noi ne-am văzut împlinite o parte din vise. Unii dintre noi au jucat la nunţi, alţii au ridicat case, dar am reuşit cu toții să facem lucruri bune prin muncă și cu bucurie, cu înţelegere, cu pace şi cu pâine.

În anul, pe care îl petrecem, echipa Curţii de Conturi a trudit la fel cum au făcut-o livădarii şi învăţătorii, medicii şi constructorii, poliţiştii şi automobiliştii, la fel cum au făcut-o toţi cei care îşi doresc o ţară cu viitorul asigurat, o ţară a corectitudinii, a echităţii şi a binelui. Am fost ochiul de veghe pentru a da continuitate începuturilor şi pentru a lumina drumul cel drept. Prin efortul nostru comun, am dorit să păstrăm rosturile dintotdeauna ale vieții noastre. Este o mare cinste pentru noi că, în zi de nespusă bucurie în casele dumneavoastră, odată cu lumina sărbătorilor, intră şi o rază de speranţă.

Cu prilejul Crăciunului şi a Anului Nou, în toiul colindelor strămoşeşti, vă dorim din suflet sănătate, fericire şi împlinirea celor mai nobile gânduri. Să aveţi pâine pe masă, să vă fie casele încălzite de bucurii, să vă fie copiii sănătoşi şi deştepţi. Pace în ţară, grâu la vară şi înţelegere între oameni.





La Mulţi Ani!

Cu respect,

Veaceslav UNTILĂ,

preşedintele Curţii de Conturi a Republicii Moldova