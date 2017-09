Laura Codruța Kovesi a EXPLODAT: este un ASALT asupra DNA / VIDEO

Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, susține că este un asalt asupra DNA și o presiune constantă, care nu va înceta, atâta vreme cât există corupție în România.

”Mai nou ne confruntăm cu o altă situație. Se trimit mail-uri false către diverse persoane, mail-uri care conțin numele meu, se creează aparența că sunt de la procurorul-șef al al DNA.

Am avut un caz în care la Inspecția Judiciară a fost trimis un mail de către cineva care spunea că este procuror DNA și că asupra lui s-au făcut presiuni din parte Inspecției Judiciare. Am făcut verificări și niciun procuror DNA nu semnase o astfel de cerere, am și trimis-o la Parchetul General pentru anchetă.





Este un asalt asupra noastră, este o presiune constantă. Suntem procurori și ne facem treaba. Sunt în procuratură de 22 de ani, săptămâna trecută am făcut 22 de ani. Nu ne lăsăm intimidați, dar acest asalt nu se va termina niciodată. Câtă vreme există corupție în România, vom avea și această presiune asupra justiției”, a declarat Laura Codruța Kovesi, la Europa FM.