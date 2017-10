Anul trecut am fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru că am violat 16 „femei”. Nu vă faceți griji, sunt încă în libertate, însă oricum nu mă simt bine de loc cu această condamnare în cârcă. Acum să vă spun de ce am luat cuvântul „femei” între ghilimele. Cele 16 paciente ale mele, pe care le-am violat, pot fi numite oricum, numai nu femei: zăbăloase, debile, curve proaste ș.a.m.d. Eu aș fi fost de acord cu această sentință, dacă victimele mele erau femei adevărate, precum este soția mea, de exemplu.

Dar să fac 13 ani, cu executare, pentru niște retardate, asta e strigător la cer. Așa că vreau să vă cer un lucru – să legalizați violul. Nu vă speriați, nu cer să legalizați violul la scară largă. Însă în cazul fetelor cu dizabilități, fără rude, a destrăbălatelor care se îmbracă precum Diavolul ca să ne ducă pe noi, bărbații creștini, în ispită, a celor care se vopsesc prea mult și au fusta prea scurtă, a celor care sunt prea slabe sau prea amețite de alcool ca să riposteze – violul ar trebui legalizat. Știm bine că sexualitatea e foarte puternică la bărbați.





Este de ajuns să vedem un genunchi de femeie și deja ne aprindem. Și nu mai suportăm. Deja de un an, de când întind executarea acestei sentințe, eu mă chinui. Aș mai viola vreo pacientă, dar nu pot. Toți mă urmăresc. Până și colegii mei de la internat, care înainte închideau ochii la apucăturile mele, ba chiar mă ajutau să șterg urmele, mă privesc deja cu alți ochi. Se tem și ei, sărmanii. Presa m-a transformat într-un monstru. Însă eu nu sunt monstru. Sunt bărbat în toate firea. Iar cele, pe care le-am violat, nu pot fi numite, repet, nici femei și nici oameni. Mă înnegresc la față când mă gândesc că voi face 13 ani de pușcărie pentru niște ne-oameni, niște nulități ale societății. Așa că, vă rog frumos, legalizați violul. Nu în toate cazurile, bineînțeles, doar în cele enumerate mai sus.î

Cu respect, al vostru Stanislav Florea – medic terapeut, tată, soț, creștin ortodox.



Acest articol este un PAMFLET.