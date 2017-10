Locul unde cresc și copiii născuți de elevi

În R. Moldova există două creșe, care adăpostesc copiii din familiile monoparentale care se află în dificultate.

Multe mame sunt nevoite să-și crească singure micuții, fie pentru că divorțează de soți, fie pentru că tații copiilor fug de responsabilități. Uneori, lipsa de bani le determină să-și caute un loc de muncă atunci când copilul le este încă foarte mic și nu poate fi dus la grădiniță. Pentru astfel de cazuri, în Chișinău există două creșe cu finanțare externă, care adăpostesc copii de la o vârstă fragedă. Serviciile sunt oferite gratuit, iar misiunea de bază a acestor instituții este să contribuie la micșorarea numărului părinților care-și abandonează copiii, pentru ca aceștia să aibă posibilitatea de a depăși perioadele de cumpănă în care nimeresc.

Una dintre cele două instituții se află într-o clădire cu trei etaje care se evidențiază prin arhitectura sa occidentală printre casele din dealul sectorului Poșta Veche al Capitalei. După un gard înalt și o poartă de fier, găsești improvizat un teren de joacă pentru copii. Când ajungem noi, afară adie un vânt ușor și se simte o răcoare de toamnă. De aceea și micuții s-au ascuns în interior. În spatele geamurilor mari, observăm câțiva copii, care se pregătesc să meargă la prânz. Educatoarei și altor două fete, care o ajută, nu le scapă din ochi nimic, ca nu cumva picii să facă vreo șotie.





Programul zilei este, la prima vedere, simplu, dar în realitate - suficient de încărcat. În jurul orei opt dimineața toți fac gimnastică, iau dejunul, se plimbă, organizează jocuri educative. Urmează apoi prânzul, somnul la amiază de două-trei ore și alte activități interactive...





Aici obțin locuri doar cei care nu au altă soluție

Creșa Agapedia a fost înființată în anul 2015, fiind destinată în special pentru familiile aflate în dificultate. Capacitatea instituției este de maximum 12 locuri, care sunt ocupate de copii cu vârsta cuprinsă între șase luni și trei ani. Din cei 26 de micuți, care s-au aflat sau se află și astăzi la creșă, majoritatea din ei sunt din familii monoparentale, cei mai mulți fiind rămași în grija mamelor. Beneficiarii sunt selectați prin intermediul Direcției pentru Protecția Copilului din cadrul Primăriei mun. Chișinău. Specialiștii analizează minuțios fiecare dosar și oferă locuri doar familiilor care nu au altă ieșire.

Așa s-a ales cu un loc pentru fiică-sa de un an și șapte luni și Cristina Zghibarță, o minoră care a fost pusă în situația de a-și crește bebelușul singură. La început, ea s-a adresat la Centrul Maternal Diaconia, unde a fost informată că ar putea să o ducă pe micuța Maria la creșa Agapedia, din imediata apropiere. Astfel, mama-elevă și-a putut continua studiile. „Merg la liceu fără grijă. Știu că Maria este în siguranță, că i se oferă căldura și atenția necesară. Activitățile organizate la creșă, inclusiv instruirile, sunt foarte utile și pentru părinți. Cel mai mult însă mă bucură că cea mică învață lucruri noi, devine independentă și își face prieteni. Atât de mult îi place, încât atunci când mă duc seara după ea nici nu vrea să meargă acasă”, povestește Cristina.

Tânăra recunoaște că în R. Moldova e foarte dificil să crești un copil, fiind singură, fără studii și un loc de muncă. Compensația lunară de 540 de lei îi ajunge doar pentru scutece. Faptul că întreținerea copiilor în creșa este gratuită, recunoaște ea, o ajută să facă față greutăților. În caz contrar, nici nu-și imaginează cum s-ar fi descurcat cu forțele proprii.





„Indiferent unde mă aflu, știu că băiețelul meu este fericit”

Cel mai mic dintre copiii de la creșă este Vlăduț, în vârstă de numai zece luni. Maică-sa, Ludmila Iastribov, a fost nevoită să-și găsească un serviciu pentru a supraviețui atât ea, cât și fiul său. Aflându-se în floarea tinereții, ea ne mărturisește că nu are experiență de a crește copii, însă prin intermediul creșei deprinde unele practici importante.

O mamă a fost convinsă să termine nouă clase

„Aici ei dorm la timp, se joacă, mănâncă și se dezvoltă. Am mare noroc că tot de la creșă primesc lunar și scutece pentru Vlăduț. Aici el se simte ca acasă. Observ cum se dezvoltă rapid. Indiferent unde mă aflu în timpul zilei, știu că băiețelul meu este sătul și fericit. Chiar dacă nu sunt alături de el, seara educatoarea îmi spune ce a făcut. Agapedia nu este o grădiniță obișnuită, ci e un vis real trăit de copiii și părinții care intr-adevăr au nevoie de sprijin”, se arată convinsă Ludmila, care speră că va reuși într-un timp cât mai scurt să-i poată dărui toată grija de mamă lui Vlăduț.Potrivit Margaretei Grubleac, coordonatoarea creșei, cea mai mică mamă care și-a adus copilul în instituție avea 15 ani. Aceasta urma să-și finalizeze studiile la gimnaziu și nu avea în grija cui lăsa copilul. „Atunci am lucrat și cu cel mic, și cu mămica, care la fel era o copilă. Am îndemnat-o să susțină examenele de absolvire a gimnaziului, deoarece la un moment dat ea nu considera important acest lucru. Avea un conflict în familie cu mama ei, dar am convins-o că merită să obțină un document, chiar și de nouă clase. Asta i-a permis să meargă ulterior la o școală profesională, să deprindă meseria de maseuză și să-și refacă viața”, povestește șefa instituției.

Regulile în cadrul creșei sunt stipulate în regulamentul instituției și trebuie respectate cu strictețe. Dacă vreun copil lipsește într-o zi, angajații creșei îi sună pe părinți și le solicită explicații. Printre beneficiari, de fapt, sunt și studenți. O tânără a devenit mămică în timp ce învăța în anul cinci la Universitatea de Medicină. A solicitat ajutorul Direcției pentru Protecția Copilului și a obținut un loc la Agapedia. În acest timp, ea a reușit să termine anul șase și să facă rezidențiatul la un spital din Capitală.



Cândva, aici a fost o casă de copii

Programul creșei începe la șapte dimineața și se încheie la cinci seara. Fiecare părinte semnează un acord de colaborare, prin care se obligă să-și aducă micuțul la timp și să-l ia acasă la timp. Inițial, aici era doar un serviciu de creșă pentru copii, pentru ca mai târziu Agapedia să devină un loc de instruire și pentru părinți.

De exemplu, părinții prezintă educatorilor câte o fișă, în care menționează informații importante despre activitățile și dispoziția copiilor pe parcursul zilei, iar educatorii, la rândul lor, pregătesc fișe similare pentru părinți. Mai mult, în acord este specificat că părinții sunt obligați să participe la orele cu psihologul, asistentul social sau la unele întruniri. Unii părinți beneficiază de serviciile creșei doar câteva luni, iar alții - până când copiii pot merge la grădiniță.

Anterior, în această clădire era o casă de copii. Însă autoritățile locale și finanțatorii externi au ajuns la concluzia că instituția respectivă ar trebui să devină o alternativă pentru părinți, în scopul prevenirii abandonului celor mici. Proiectul a fost demarat inițial pe un termen de doi ani, dar acum se poartă negocieri cu Primăria Chișinău, ca aceasta să acopere un anumit procent din cheltuieli, astfel, creșa să activeze și în continuare.

În prezent, costurile pentru întreținerea serviciului de creșă Agapedia sunt asigurate de Fundația Agapedia din Germania și de Fundația Baden Battenberg. Aceleași instituții au întreținut și casa de copii care și-a avut anterior sediul pe aceeași adresă.