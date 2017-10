LOVITURĂ de proporții pentru Dacia. Anunţul făcut de francezii de la Renault nu mai lasă loc de interpretări

Grupul Renault, care deţine marca Dacia, se pregăteşte pe ultima sută de metri pentru a lansa noul Duster pe piaţa franceză, iar pe Internet au apărut primele informaţii cu privire la versiunile SUV-ului. În total, noul Duster va fi disponibil în Franţa în patru versiuni de echipare – Duster, Essentiel, Confort şi Prestige.

Grupul Renault, care deţine marca Dacia, se pregăteşte pe ultima sută de metri pentru a lansa noul Duster pe piaţa franceză, iar pe Internet au apărut primele informaţii cu privire la versiunile SUV-ului. În total, noul Duster va fi disponibil în Franţa în patru versiuni de echipare – Duster, Essentiel, Confort şi Prestige.

Detalii legate de preţ încă nu au apărut, însă versiunea de top nu va trece de 20.000 de euro cu TVA, cel mai probabil. Cea mai importantă surpriză este faptul că cele două din mijloc vor avea aer condiţionat în standard, iar cea de top climatizare automată. În prezent generaţia actuală a Duster este disponibilă în Franţa trei versiuni standard plus o ediţie limitată - Black Touch Edition. De asemenea, francezii vor primi în echiparea standard 6 airbaguri, faţă de numai două standard în prezent (plus 2 opţionale), ceea ce arată că există o cerere din partea clienţilor pentru un plus de siguranşă. Momentan Dacia este printre foarte puţinele mărci care oferă numai airbaguri frontale şi laterale.





Potrivit datelor, echiparea de bază a Duster va veni cu mod Eco, limitator de viteză, servodirecţie, închidere centralizată, sistem electronic de stabilitate, preechipare audio şi plafonieră faţă, printre altele. Următorul nivel, Essentiel aduce în plus aer condiţionat, radio-CD cu MP3, plafonieră şi pentru locurile din spate, sistem de asitenţă la coborâre pentru versiunile 4x4 – opţional această versiune va putea avea sistem de navigaţie şi tempomat. Versiunea Confort aduce în plus pe lângă elemente de design, senzori de parcare, oglindă de curtoazie pentru pasager şi şofer.

În cazul Prestige, aceasta este singura ce oferă standard jante de 17 inchi din aliaj, pachet look exterior, cameră pentru marşarier, climă automată, computer de bord cu display LCD, două tweetere pe planşa de bord – pentru frecvenţe înalte – totodată fiind primul model Dacia ce oferă un sistem audio mai performant. Opţional, versiunea Prestige va putea fi echipată cu senzor pentru unghi mort, pachet City Plus cu sistem de camere în oglinzi, faţă şi spate şi tapiţerie din piele.

Cititi mai multe pe www.zf.ro