Lupu îl critică pe Dodon: „Moldova este un stat independent care nu poate accepta nicio vasalitate”

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova (PDM), Marian Lupu a vorbit despre evenimentele care crede că vor marca noul sezon politic, ce influenţă pot avea protestele împotriva sistemului mixt, în ce măsură relaţiile moldo-ruse pot influenţa evenimentele politice din Moldova, ce ar trebui de făcut pentru detensionarea relaţiilor cu Uniunea Europeană, dar și despre alte aspecte importante.

T.: Se fac diferite presupuneri despre un război politic ce ar putea izbucni între Preşedinţie, pe de o parte, şi echipa de guvernare, pe de altă parte. Pe cât de posibil vi se pare acest război?

M.L.: Nu aș folosi cuvântul „război”. Nu îmi place acest termen. Dar atâta vreme cât Dodon va dori să deturneze drumul Moldovei spre Europa, atunci noi ne vom opune categoric oricăror acțiuni în acest sens. PDM susține parcursul european al Republicii Moldova pentru că doar așa noi vom putea să ne modernizăm, să ne schimbăm, începând de la modul de funcționare al administrației publice centrale, până la modul de trai al fiecăruia dintre noi. Cred că ne ajunge cât am bătut pasul pe loc și e momentul să facem echipă, toți moldovenii, și să încercăm să pășim în UE. Mai avem de muncit, Guvernul face în mod constant reforme și pași înainte, Parlamentul merge în același sens. Din câte vedem, doar Președintele are alt drum, unul care nu duce spre Uniunea Europeană. Ne desparte categoric o astfel de viziune și suntem vehemenți cu privire la asta. Am reacționat și vom reacționa de fiecare dată atunci când Igor Dodon va genera confuzie sau tensiuni prin acțiunile ori declarațiile sale.





T.: În ce măsură relaţiile moldo-ruse, care sunt destul de tensionate la acest moment, pot influenţa evenimentele politice din Moldova?

M.L.: Cetățenii moldoveni trebuie să influențeze ceea ce se întâmplă la ei în țară. Noi nu ne-am dorit niciodată să avem relații tensionate cu Federația Rusă, ci să avem o relație firească între două țări suverane, care se respectă reciproc. Din partea Moldovei există respect, dar nu este suficientă o singură parte într-o relație bilaterală. Cei care și-ar dori ca Moldova să se comporte ca o slujnică în casă, indiferent de poziția lor în statul moldovenesc, mai ales Președintele, trebuie să știe că Moldova este un stat independent care nu poate accepta nicio vasalitate.



