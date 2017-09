Mai multe localități din țară vor rămâne astăzi fără energie electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că vineri, 29 septembrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. A. Popovici 8, Minsk 18, 29-41, N. Titulescu 14, 25, Pandurilor 39, 42, 54, 56, 62, Şoimari 8 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00(pentru 5 ore)

str. Alexandru Negru Vodă 66/4, Danubius 36-50, 45-57, Sarmizegetusa 75, 77, 77A, 87, Tiras 1-47, 2-66 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

str. N. Titulescu 12 - în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. Viilor, Gr. Ureche, Decebal, Bogdan Vodă, A. Russo - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00





3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:15 - 19:00

4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. T. Vladimirescu, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

5. Chişinău, sectorul Centru:

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

str. Trifan Baltă 2-10, 11-43, Ciocîrliei 1, 7, 25, 27, 31, 39-49, 55, 2-14, 1 str-la Ciocîrliei 1-9, 2-14, 2 str-la Ciocîrliei 1, 2, 4, 6/1, 17, 24, Dealul Cucului 1, 3, Dragomirna 3 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

6. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Budăi 2B, 12, 19, Budeşti 12-22, 15-23, Bulboaca 1-23, 2-38, Butuceni 1-19, 2-20, Codrul Cosminului 2-40, 3-37, Făureşti 1-17, 2-12, Mereni 26, str-la Mereni 26a, N. Grigorescu 20, 21, Petrodava 1-21, 6-12, Podul Înalt 15, Ratuş 1-31, 2-22, Vaslui 13-65, 40-60 - în intervalul de timp între 09:10 - 16:00

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y - în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

7. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă:

str. 31 August, A. Mateevici, Decebal, Primăverii, Sf. Dumitru, Ştefan cel Mare, Vadul lui Vodă, Nistreană - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:00

8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

str. Romana, Eminescu, Fîntînarilor, str şi str-la Creangă, Aleea Salcîmilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin:

str. Ana Barbu, Budeşti, Chişinăului, Eminescu, M. Sadoveanu, Scolilor, Tohatin - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00

str. Sf. Vineri, Bucureşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:30

10. Anenii Noi:

str. Concilierii Naţionale, Cotovschi, Suvorov, Tighina, Tihaia str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

str. Parcului, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Puhăceni - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 15:00

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Teliţa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

11. Cahul:

s. Lebedenco - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Manta - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Alexandrfield: str. 30 let Pobedî, Smolenskaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

12. Cantemir:

s. Baimaclia - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:00

s. Capaclia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Capaclia - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Chioselia - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:00

13. Comrat:

s. Cioc-Maidan: str. Colhoznaea, Dimova, Octeabriscaea, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:00

s. Congaz: str. Kirov, Miciurin, Miciurin str-lă, Vasilii Ceapaev - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:00

s. Cotovscoe: str. 40 Let Pobedi, 70 Let Octeabrea, Cotovscoe, Lenina, Sadovai str-la, Şcolinaia - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 14:30

s. Cotovscoe: str. Calinina str-la, Lenina, Molodejnaea - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 16:30

s. Ferapontievca: str. Iurie Gagarin, Lenin, Molodejnaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45

or. Comrat: str Pobeda 2 - în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

or. Comrat: str.Kuzneţov, Lenin, Pobeda - în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Cairaclia: str. Dimitrova, per. Ciapaeva, per. Miciurina - în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

or. Vulcăneşti: str. 20 Siezda, 26 Siezda, 28 Iunie, 28 Iunie, str-la, Alexandru Puşkin, Boris Glavan, Budjacscaea, Cahul, Chirova, Crutaia str-la, Dunaevscogo, Enghels, Glinchi, Gonciarova, Gospitalinîi str-la, Iujnaea, Iujnîi str-la, Jucovscogo, Jucovscogo str-la, Lenin, Lev Tolstoi, Lev Tolstoi str-la, Maxim Gorki, Miciurina, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Naberejnaea, Nicolai Gogol, Nicutova, Nicutova str-la, Novoselova, Ogorodnaea, Oleg Coşevoi, Pesceanaia, Pionerscaea, Plotnicova, Plotnicova str-la, Pobedî, Popova, R.Liucsemburg, R.Liucsemburg str-la, Şciorsa, Sov.Armii, Sov.Moldavii, Sovetskaia Moldavia str-la, Şt Beda, Ştefana Beda, Suvorova, Svetlaea, Tolbuhina, Tolbuhina str-la, Vinogradnaea, Vulcăneşti Staţia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

14. Călăraşi:

str. Alexei Mateevici, Alexei Mateevici 2 str-la, Gavriil Musicescu, Gavriil Muzicescu 1 str-la, Mihai Viteazul, Mihai Viteazul 1 str-la, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Varlaam, Mitropolit Varlaam 2 str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

str. Gavriil Musicescu, Gavriil Muzicescu 1 str-la, Gavriil Muzicescu 3 str-la, Mihai Viteazul 1 str-la - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 17:00

s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Dereneu, s. Hogineşti - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:30

s. Sadova: str. Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Temeleuţi - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 17:00

15. Căuşeni:

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Sălcuţa - în intervalul de timp între 09:00 - 11:30

s. Căinari - în intervalul de timp între 12:00 - 13:30

s. Taraclia - în intervalul de timp între 15:00 - 17:30

16. Cimişlia:

s. Gradişte - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Gura Galbenei: str. 1 Mai, 8 Martie, Alexandru Donici, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Constantin Stamati, Dimitrie Cantemir, Eroilor, Fintinilor, Galbenita, Gura- Galbenei, Homagia, Ion Creangă, Ion Soltîs, Izvoarelor, Komarov, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Păcii, Partizanilor, Prietenii, Primaverii, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Trandafirilor, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

17. Criuleni:

str. Coşevoi, Păcii, Ştefan Neaga, Tineretului, Victoria, str şi str-la Stepelor, str-la Pobeda - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Dubăsarii Vechi - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 17:00

s. Măgdăceşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Ratuş - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Oniţcani - parţial în intervalul de timp între 14:45 - 16:45

s. Corjova - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

18. Hînceşti:

s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:30

s. Cărpineni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Negrea - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 19:00

s. Sărata Galbenă: str. 1 Mai, Arhangel Mihail Şi Gavriil, Boris Glavan, Cîmpiilor, Cotovscogo, Gospitalinaea, Grădinilor, Hincesti, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Levscaea, Livezilor, Miciurina, Mihail Viteazul, Mira, Molodejnaea, Nicolae Testimiţeanu, Octeabriscaea, Ogorodnaea, Păcii, Pervomaiscaea, Plopilor, Serghei Lazo, Sovhoznaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Stepnaea, Teilor, Viilor, Vinodelinaea, Vinogradnaea, Zoea Kosmodemeanscaia - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

19. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00

s. Alexandrovca, s. Gangura, s. Homuteanovca, s. Mişovca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 14:00

s. Ruseştii Noi, s. Bardar - cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00

s. Vasieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:40

s. Zîmbreni, s. Găureni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:40

20. Leova:

s. Hănăşenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

21. Nisporeni:

s. Bălăureşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Bălăureşti - parţial în intervalul de timp între 10:45 - 17:45

s. Găureni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

22. Orhei:

str. 31 August, Sf. Ana, Nistreana, N. Testimiţeanu, Mureş, Meşterul Manole, C. Brîncuşi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Cucuruzeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00

s. Peresecina- cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:30

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

23. Străşeni:

s. Rassvet - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Rassvet - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Zubreşti - parţail în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

24. Ştefan Vodă:

Zona Industriala, str. B. Glavan - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Antoneşti: str. Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Brezoaia: str. Comsomolului, Lenin, Nadrecinaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Copceac: str. 28 Iunie, 31 August 1989, Bulgarscaea, Ciapaev, Comsomoliscaea, Cotovskii, Lenin, Livezilor, Molodejnaea, Copceac, Serghei Lazo, Viilor, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00

s. Grădiniţa: str. 1 Maea, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenina, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Pobedî, s.Gradinita, Serghei Lazo, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Leuntea: str. Alexandru Puşkin, Chirova, Cicalova, Jucova, Lenina, Matrosova, Maxim Gorkii, Mihail Frunze, S.Leuntea, Titova - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Talmaza: str. 27 August, 31 August 1989, 9 Mai, Anatolie Sîrghi, Banikov, Dimitrie Cantemir, Doina, Iurie Gagarin, Luceafărul, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Nistrului, Prietenia, s.Talmaza, Vasile Alecsandri, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Caplani - în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

25. Taraclia:

s. Borceag: str. Cicalova, Cotovscogo - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Chirilovca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Vinogradovca - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30

26. Teleneşti:

s. Chiştelniţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Leuşeni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 19:30

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

s. Chiţcanii Vechi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.