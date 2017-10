Mai puneţi-vă pofta-n… cuier!

Tot un fel de teoreticieni de berărie sunt şi unii aşa-zişi forumişti - o specie umană distinctă care a invadat site-urile publicaţiilor. Ei se află într-o poziţie excelentă, de o mie de ori mai avantajoasă decât a noastră, a ziariştilor care ne expunem public şi nu semnăm cu pseudonime. Protejaţi de anonimat, aceştia îşi permit orice: înjură porcos, insultă, calomniază! Îşi fac cafeluţa, deschid computerul, intră în Casa Mare, înjură gazda şi-şi suflă nasul pe covor…

Un subiect preferat al multor „comentarii” e cel al „relaţiei mele speciale” cu Alexandru Tănase, ministrul Justiţiei. Nu am dorit să iau în discuţie acest subiect personal, dar dacă se insistă - mă rog… Acuzaţiile sunt pur şi simplu aberante. Potrivit lor, eu aş fi vinovat că sunt tatăl ministrului Justiţiei, iar ministrul Justiţiei ar fi vinovat că e fiul meu. Teoreticienii de berărie construiesc scheme fantastice, vorbesc despre „clanul Tănase” care, chipurile, va uzurpa mâine toată puterea politică în R. Moldova... Nici unul dintre aceşti comentatori nu se arată deranjat de „cuplul” Voronin tatăl şi Voronin fiul, care a uzurpat oleacă de putere în ţărişoara asta! Nici unul dintre aceşti comentatori nu dă soluţii pentru acest „conflict de interese”.





Ce e de făcut: să demisioneze ministrul Tănase sau să mă las eu de ziaristică? Dar dacă eu nu doresc să mă las de ziaristică? Dar dacă ministrul Tănase vrea să rămână în politică? Şi apoi, eu nu lucrez la stat, liniile noastre nu se intersectează! Care-i problema? (Da, când e cazul, nu curăţ de coajă guvernarea, dar nu-s Taras Bulba…) Nici unul dintre aceşti comentatori nu vrea să observe că, fiind în ziaristică de vreo 15 ani, am contribuit şi eu, cu capacităţile mele modeste pe care mi le-a dat Dumnezeu, la democratizarea spaţiului public, am fondat un ziar care nu e cel mai prost din Moldova. Nici unul dintre aceşti comentatori nu doreşte să observe că ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, face parte dintr-o echipă - echipa Filat, una dintre cele mai bune echipe de guvernământ pe care le-a avut Moldova de la ’90 încoace. Să demisioneze şi în locul lui să fie numit Ion Muruianu? Apropo de acest Muruianu.

Unii „forumişti” îşi freacă mâinile de bucurie că Muruianu a fost reinstalat în scaun şi că, chipurile, ministrul Justiţiei a pierdut partida. O, sfântă naivitate de om prost cu cerul gurii negru! Nu ministrul Justiţiei, ci noi, societatea în ansamblu, am pierdut, fiindcă atâta timp cât justiţia va fi controlată de valeţii lui Voronin, ţara asta nu are nicio şansă! Oare e atât de greu să înţelegi un lucru atât de simplu? De ce dar vă bucuraţi, domnilor „comentatori”? Slavă Domnului că oamenii normali, opinia publică, în general, judecă altfel decât teoreticienii de berărie!

În sfârşit, mesajul meu către aceştia e următorul: nici eu nu am de gând să las ziarul, nici ministrul Justiţiei, din câte ştiu, nu are de gând să demisioneze. Mai puneţi-vă pofta-n… cuier! De asemenea, n-am de gând să închid forumul din cauza voastră. În speranţa sinceră că v-a mai rămas un pic de obraz, vă dau un sfat prietenesc: Domnilor „comentatori”, pagina web a ziarului nu e nici tindă, nici şopron, nici umblătoare, ci e Casa Mare a TIMPULUI şi dacă aţi intrat în ea, nu înjuraţi şi nu vă suflaţi mucii pe pereţi!

P.S. Sper că prin acest text am răspuns tuturora, inclusiv lui Alex Ţarigradeanu, care „nu înţelege” un lucru, citez: „Nu înţeleg domnul Tănase de ce nu scriţi nici un editorial despre incapacitatea ficiorului dumnevoastră să facă ordene în ministerul justişiei”. Ortografia şi punctuaţia sunt ale autorului. Ah, da, mai era să uit: majoritatea teoreticienilor de berărie habar n-au de ortografia limbii române. E şi de înţeles: ei n-au timp să înveţe gramatica, ei au altă grijă - să-i înveţe pe alţii cum şi ce să scrie!

Constantin Tănase

21 mai 2010