Mai sunt 3 zile până când cetățenii pot redirecționa 2% din impozitul lor pe venit către ONG-uri

Mai sunt 3 zile până când cetățenii își pot depunde declarația de venit și pot redirecționa 2 la sută din impozitul lor pe venit, pe care trebuie să îl achite la bugetul de stat, către organizații organizații ale societății civile sau culte religioase.

Pentru aceasta, persoanele trebuie să completeze și depune declarația cu privire la impozitul pe venit, în care vor indica numărul de identificare de stat al organizației beneficiare. Acest număr este indicat în Lista beneficiarilor publicată pe site-ul Ministerului Justiției.

Termenul de depunere a declarației pe venit expiră la data de 2 mai 2017.

Amintim că la 2 ianuarie 2017, Ministerul Justiției a publicat Lista beneficiarilor desemnării procentuale. Aceasta cuprinde aproximativ 500 de organizații ale societății civile, mai exact 413 asociații obștești, fundații, instituții private și 71 culte religioase și părți componente ale acestora.

Organizațiile înregistrate corespund unor condiții de eligibilitate, și anume activează de cel puțin un an, nu au datorii la bugetul public național și desfășoară fie activități de utilitate publică, ori activități sociale, morale, culturale sau de caritate.

Organizațiile deja incluse în Lista beneficiarilor desemnării procentuale vor fi incluse automat în lista pentru anii următori și nu este nevoie să se înregistreze din nou în fiecare an. Totodată, Ministerul Justiției va verifica în fiecare an dacă acestea nu au datorii la bugetul public național. În cazul în care organizațiile nu mai doresc să participe la mecanismul 2%, acestea pot solicita Ministerului Justiției excluderea din Lista beneficiarilor. Noii solicitanți vor depune cererile de înregistrare în perioada 1 – 30 septembrie a fiecărui an. Până la 31 decembrie a fiecărui an, Ministerul Justiției va publica Lista beneficiarilor mecanismului desemnării procentuale pe pagina sa web.

